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Общество

Бизнесменам при колониях в одном из городов Казахстана снизили аренду

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 08:36 Фото: Zakon.kz
В прокуратуре Атырауской области прошла встреча с предпринимателями, работающими на территории исправительных учреждений, сообщает Zakon.kz.

Одной из главных проблем, поднятых на встрече, стала завышенная арендная плата за производственные помещения. По данным проверки, при расчете аренды допускались нарушения: неправильно определялось назначение помещений, уровень их комфортности и организационно-правовая форма бизнеса.

В результате предприниматели платили больше положенного. После вмешательства прокуратуры Департамент государственного имущества пересчитал арендную плату.

Для предпринимателей она снизилась на 30-40%. Так, для одного из ТОО, где работает швейный цех и трудоустроены 15 осужденных, ежемесячная аренда уменьшилась с 71 до 45 тысяч тенге, а годовая – с 856 до 547 тысяч тенге.

Всего по акту прокурорского надзора были защищены права 14 предпринимателей. Виновные должностные лица привлечены к ответственности. Сейчас уровень занятости осужденных в женской колонии Атырауской области составляет 80%.

Ранее мы сообщали о том, что жители Атырау продолжают страдать от нашествия комаров, а вместе с ростом спроса на средства защиты от насекомых активизировалась и стихийная торговля репеллентами.

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Аксинья Титова
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