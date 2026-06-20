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Общество

Троих пациентов вертолетом доставили в Павлодар

Вертолет, полет, небо , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 12:07 Фото: pixabay
В Павлодарской области организована транспортировка трех пациентов, нуждавшихся в экстренной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

В МЧС передают, что из села Баянаул в областной центр вертолетом экстренно был доставлен мальчик 2013 года рождения.

Также авиацией МЧС из села Аккулы в Павлодар оперативно доставлены два пациента, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи, – девочка 2011 года рождения и женщина 1972 года рождения.

Оба рейса выполняли командир воздушного судна Ержан Базаров и второй пилот Азамат Кабден.

Слаженная работа экипажа и бригады санитарной авиации позволила успешно доставить казахстанцев в медицинские учреждения.

Спасатели предотвратили трагедию во время отдыха в Жамбылской области.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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