Актюбинского предпринимателя судили за преступление, которого он не совершал

В Актобе бизнесмена обвинили в том, что он помогал предприятиям уходить от уплаты налогов и нанес ущерб государству на сумму 228 млн тенге. Однако в суде была доказана его невиновность и мужчину полностью оправдали, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" пишет, что 37-летний бизнесмен из Актобе оказался на скамье подсудимых по обвинению в выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ и оказания услуг. По версии следствия, он с сообщниками помогал предприятиям уходить от уплаты налогов и нанес ущерб государству на 228 миллионов тенге. Гособвинитель аргументировал версию обвинения тем, что бизнесмен не мог законно заниматься предпринимательством, так как у его компании не было ни штата работников, ни техники, ни реальных поставщиков, ни баз и помещений. И он составлял фиктивные документы от своего ТОО. Однако в ходе судебных разбирательств обвинение не смогло подтвердить свою версию в то время, как подсудимый и его адвокат Жумавай Аристанов доказали несостоятельность обвинения.

"Компания обвиняемого занималась продажей судового топлива, конкретно, была посредником и имела свой процент от сделки. После заключения договора купли-продажи заявка отправлялась на завод-изготовитель, товар забирал сам покупатель и транспортировал на свою базу. То есть при такой схеме обвиняемому не нужны были базы хранения, техника и рабочие, а достаточно было только ноутбука и мобильного телефона", – приводит информацию издание.

В судебном разбирательстве допрошены представители компаний, с которыми работал обвиняемый. Они показали, что действительно покупали топливо при посредничестве товарищества бизнесмена, так как у них не было возможности приобретать товар напрямую у завода-изготовителя.

В итоге, изучив все обстоятельства дела, суд первой инстанции полностью оправдал подсудимого в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Коллегия облсуда оставила приговор в силе. Оправданный теперь может взыскать с государства компенсацию за незаконное уголовное преследование.

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