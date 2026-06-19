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События

Казахстанский следователь за 70 часов раскрыла особо тяжкое преступление

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 17:51 Фото: polisia.kz
В Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области сегодня, 19 июня 2026 года, рассказали о следователе, которая за 70 часов завершила расследование особо тяжкого преступления, сообщает Zakon.kz.

Речь о следователе Следственного управления ДП региона Диане Билял.

"С первых часов после поступления сообщения она организовала комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы, сбор вещественных доказательств, назначение экспертиз и задержание подозреваемого. Благодаря оперативной и грамотной работе уголовное дело в кратчайшие сроки было направлено в суд. Позже суд признал фигуранта виновным и назначил 11 лет лишения свободы".Пресс-служба ДП Жамбылской области
следователь Диана Билял, фото - Новости Zakon.kz от 19.06.2026 17:51

Фото: polisia.kz

Диана Билял расследует тяжкие преступления, в том числе в отношении женщин и детей. В этом году она также направила в суд дело о мошенничестве, где 26 потерпевших лишились крупных денежных средств.

"В следствии важна каждая минута. Каждое доказательство должно быть на своем месте и дополнять другое. Только тогда можно добиться справедливого решения", – отметила она.

В 2023 году Диана Билял была отмечена наградой акима Жамбылской области "Лучший молодой сотрудник правоохранительных органов".

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Фото Динара Халдарова
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