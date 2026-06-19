Казахстанский следователь за 70 часов раскрыла особо тяжкое преступление

В Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области сегодня, 19 июня 2026 года, рассказали о следователе, которая за 70 часов завершила расследование особо тяжкого преступления, сообщает Zakon.kz.

Речь о следователе Следственного управления ДП региона Диане Билял.

"С первых часов после поступления сообщения она организовала комплекс следственных действий: осмотр места происшествия, допросы, сбор вещественных доказательств, назначение экспертиз и задержание подозреваемого. Благодаря оперативной и грамотной работе уголовное дело в кратчайшие сроки было направлено в суд. Позже суд признал фигуранта виновным и назначил 11 лет лишения свободы". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Диана Билял расследует тяжкие преступления, в том числе в отношении женщин и детей. В этом году она также направила в суд дело о мошенничестве, где 26 потерпевших лишились крупных денежных средств.

"В следствии важна каждая минута. Каждое доказательство должно быть на своем месте и дополнять другое. Только тогда можно добиться справедливого решения", – отметила она.

В 2023 году Диана Билял была отмечена наградой акима Жамбылской области "Лучший молодой сотрудник правоохранительных органов".

12 мая 2026 года стало известно, что молодой следователь Департамента полиции области Абай раскрыла тяжкое преступление спустя почти 9 лет. Отмечалось, что Ажар Сартова завершила расследование резонансного уголовного дела по факту убийства и разбойного нападения, совершенных в 2015 году на территории России. Обвиняемый был признан виновным и приговорен к 17 годам лишения свободы.