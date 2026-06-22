Турникеты выдали тайну: чиновников массово заставляли перерабатывать в ЗКО

В Западно-Казахстанской области вскрыли десятки тысяч нарушений в работе госорганов и защитили сотни чиновников от незаконных переработок. По итогам масштабных проверок уставшим госслужащим региона вернули сотни часов заслуженного отдыха, передает Zakon.kz.

Как пишет 22 июня 2026 года издание "Мой город", руководитель департамента Агентства по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов сообщил, что за отчетный период департамент провел 45 контрольных мероприятий.

Специалисты выявили 2 087 нарушений. Госорганам внесли 14 предписаний, большинство из которых уже исполнены. Благодаря этой работе удалось восстановить права 303 человек, включая шестерых жителей, чьи жалобы подтвердились полностью. Всего же от граждан поступило 258 обращений.

Особое внимание ведомство уделяет защите самих госслужащих от переработок. Для этого специалисты интегрировали системы контроля доступа госорганов (турникеты) с базой "Е-қызмет" и проверили 118 учреждений.

"Мониторинг показал, что 194 чиновников необоснованно заставляли задерживаться на рабочем месте сверхурочно. Чтобы восстановить справедливость, работодателям рекомендовали предоставить уставшим сотрудникам в общей сложности 840 часов отдыха", – говорится в сообщении.

За отчетный период совет по этике провел пять заседаний. Из 30 рассмотренных вопросов большинство носили профилактический характер: чиновникам выдали 90 рекомендаций по укреплению дисциплины и предупреждению коррупции.

Однако без наказаний не обошлось. К дисциплинарной ответственности привлекли 19 человек, а шестерых должностных лиц наказали персонально за несоблюдение этического кодекса.

"Кроме того, ведомство составило 9 административных протоколов. Не остались без внимания и социальные сети с масс-медиа: в СМИ было зафиксировано 5 негативных публикаций в адрес местных чиновников, четыре из которых в ходе проверки подтвердились", – отмечается в публикации.

Отдельный блок проверок коснулся качества оказания госуслуг. Здесь масштаб нарушений оказался внушительным – выявлено 27 963 факта некачественной работы.

Чаще всего на госуслугах спотыкаются три сферы:

Сельское хозяйство – на него приходится львиная доля, 14 953 нарушения (53,4%);

Здравоохранение – 7 917 нарушений (28,3%);

Земельные отношения – 311 нарушений (1,1%).

За это время от жителей ЗКО поступило 155 жалоб на плохое качество госуслуг. В 25 случаях правота горожан была полностью доказана, а их нарушенные права – восстановлены.

Ранее в Мангистау привлекли к ответственности чиновников за экологические нарушения.