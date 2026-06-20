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События

В Мангистау привлекли к ответственности чиновников за экологические нарушения

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2026 13:23 Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" природоохранная прокуратура области совместно с уполномоченными органами провела рейды, сообщает Zakon.kz.

В Актау и Мунайлинском районе выявили скопления твердых бытовых и строительных отходов. Ответственным госорганам поручили убрать мусор.

За нарушения к административной ответственности привлекли заместителя акима района и несколько физических лиц. Сотрудников городского акимата также наказали дисциплинарно.

Кроме того, в ходе проверок зафиксировали факт незаконной добычи грунта. На место выезжала следственно-оперативная группа Мунайлинского районного отдела полиции, информация зарегистрирована в книге учета.

Ведомства призывают жителей соблюдать чистоту, бережно относиться к природе и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах.

Сколько времени разлагается мусор в природе, рассказали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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