В Мангистау привлекли к ответственности чиновников за экологические нарушения

В Мангистауской области в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" природоохранная прокуратура области совместно с уполномоченными органами провела рейды, сообщает Zakon.kz.

В Актау и Мунайлинском районе выявили скопления твердых бытовых и строительных отходов. Ответственным госорганам поручили убрать мусор.

За нарушения к административной ответственности привлекли заместителя акима района и несколько физических лиц. Сотрудников городского акимата также наказали дисциплинарно.

Кроме того, в ходе проверок зафиксировали факт незаконной добычи грунта. На место выезжала следственно-оперативная группа Мунайлинского районного отдела полиции, информация зарегистрирована в книге учета.

Ведомства призывают жителей соблюдать чистоту, бережно относиться к природе и выбрасывать отходы только в специально отведенных местах.

Сколько времени разлагается мусор в природе, рассказали ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов.

