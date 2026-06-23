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Общество

Одно WhatsApp-сообщение от "знакомого" стоило казахстанцу 3,5 млн тенге

Онлайн-мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 08:42 Фото: unsplash
Житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте полицейские задержали организованную группу, которая обманывала людей, представляясь их родственниками и друзьями. Об этом передает "Astana TV".

По версии следствия, злоумышленники отправляли сообщения с просьбой о срочной помощи и убеждали жертв перевести деньги на подконтрольные счета. Только один потерпевший лишился 3,5 млн тенге, поверив, что переписывается со своим знакомым.

Во время спецоперации сотрудники управления по противодействию киберпреступности обнаружили в арендованной квартире подозреваемых 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, с помощью которых, предположительно, совершались преступления. На данный момент установлены два эпизода мошенничества в Астане и Шымкенте с общим ущербом 7,5 млн тенге.

"Трое подозреваемых арестованы, следствие продолжается", – говорится в репортаже.

Также через WhatsApp мошенники обманывают казахстанцев при перевозке машин и грузов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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