Одно WhatsApp-сообщение от "знакомого" стоило казахстанцу 3,5 млн тенге

Житель Казахстана лишился 3,5 млн тенге, думая, что переписывается по WhatsApp со своим знакомым, сообщает Zakon.kz.

В Шымкенте полицейские задержали организованную группу, которая обманывала людей, представляясь их родственниками и друзьями. Об этом передает "Astana TV".

По версии следствия, злоумышленники отправляли сообщения с просьбой о срочной помощи и убеждали жертв перевести деньги на подконтрольные счета. Только один потерпевший лишился 3,5 млн тенге, поверив, что переписывается со своим знакомым.

Во время спецоперации сотрудники управления по противодействию киберпреступности обнаружили в арендованной квартире подозреваемых 19 SIM-карт, 11 телефонов и планшет, с помощью которых, предположительно, совершались преступления. На данный момент установлены два эпизода мошенничества в Астане и Шымкенте с общим ущербом 7,5 млн тенге.

"Трое подозреваемых арестованы, следствие продолжается", – говорится в репортаже.

Также через WhatsApp мошенники обманывают казахстанцев при перевозке машин и грузов.