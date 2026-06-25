"Грозит реальная ответственность": казахстанцев жестко предупредили о поведении в Сети

Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте 25 июня 2026 года напомнил казахстанцам, что за распространение ложной информации в Сети грозит реальная ответственность, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел, за первые пять месяцев 2026 года к административной ответственности по статье 456-2 КоАП РК (Размещение, распространение ложной информации, противоправного контента) привлечены 59 человек. Кроме того, по статье 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано 20 уголовных дел, часть из которых уже направлена в суд.

"Анализ показывает, что поводом для привлечения к ответственности могут стать не только публикации в средствах массовой информации, но и сообщения в социальных сетях, комментарии, видеоролики и иной пользовательский контент", – сообщают в Центре.

В качестве последних примеров приведены случаи привлечения к ответственности за распространение недостоверных сведений о чрезвычайных происшествиях, публикации постановочных видеороликов, выдаваемых за реальные события, а также распространение не соответствующих действительности сообщений о деятельности государственных органов и правоохранительных структур.





"Отдельного внимания заслуживают случаи использования технологий искусственного интеллекта. Генерация изображений, аудиозаписей и видеороликов не освобождает автора от ответственности за последствия их распространения. Если созданный с помощью нейросетей контент вводит граждан в заблуждение, провоцирует панику либо выдается за реальные события, его публикация также может стать предметом правовой оценки", – предупреждают в Центре по борьбе с дезинформацией.

Там напомнили, что каждая публикация имеет автора, а каждая резонансная ложная информация оставляет цифровой след.

Случаи распространения недостоверной информации получают правовую оценку независимо от количества подписчиков, популярности аккаунта или используемых технологий.

"Центр по борьбе с дезинформацией рекомендует критически относиться к непроверенным сообщениям, не распространять сведения из сомнительных источников. Помните, что стремление привлечь внимание аудитории не освобождает от обязанности отвечать за достоверность публикуемой информации", – обратились к казахстанцам.

15 июня в Казахстане опровергали появившуюся информацию о якобы запрете на парковку автомобилей возле жилых домов в Казахстане. 25 мая опровергали информацию о якобы реализации мяса собак в заведениях общественного питания города Астаны.