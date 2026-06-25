#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

"Грозит реальная ответственность": казахстанцев жестко предупредили о поведении в Сети

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:53 Фото: unsplash
Центр по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте 25 июня 2026 года напомнил казахстанцам, что за распространение ложной информации в Сети грозит реальная ответственность, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства внутренних дел, за первые пять месяцев 2026 года к административной ответственности по статье 456-2 КоАП РК (Размещение, распространение ложной информации, противоправного контента) привлечены 59 человек. Кроме того, по статье 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано 20 уголовных дел, часть из которых уже направлена в суд.

"Анализ показывает, что поводом для привлечения к ответственности могут стать не только публикации в средствах массовой информации, но и сообщения в социальных сетях, комментарии, видеоролики и иной пользовательский контент", – сообщают в Центре.

В качестве последних примеров приведены случаи привлечения к ответственности за распространение недостоверных сведений о чрезвычайных происшествиях, публикации постановочных видеороликов, выдаваемых за реальные события, а также распространение не соответствующих действительности сообщений о деятельности государственных органов и правоохранительных структур.


"Отдельного внимания заслуживают случаи использования технологий искусственного интеллекта. Генерация изображений, аудиозаписей и видеороликов не освобождает автора от ответственности за последствия их распространения. Если созданный с помощью нейросетей контент вводит граждан в заблуждение, провоцирует панику либо выдается за реальные события, его публикация также может стать предметом правовой оценки", – предупреждают в Центре по борьбе с дезинформацией.

Там напомнили, что каждая публикация имеет автора, а каждая резонансная ложная информация оставляет цифровой след.

Случаи распространения недостоверной информации получают правовую оценку независимо от количества подписчиков, популярности аккаунта или используемых технологий.

"Центр по борьбе с дезинформацией рекомендует критически относиться к непроверенным сообщениям, не распространять сведения из сомнительных источников. Помните, что стремление привлечь внимание аудитории не освобождает от обязанности отвечать за достоверность публикуемой информации", – обратились к казахстанцам.

15 июня в Казахстане опровергали появившуюся информацию о якобы запрете на парковку автомобилей возле жилых домов в Казахстане. 25 мая опровергали информацию о якобы реализации мяса собак в заведениях общественного питания города Астаны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
НПЗ
10:16, Сегодня
Тоннель под границей и подпольный завод: раскрыты невероятные масштабы вывоза бензина из Казахстана
коллаж
13:42, 22 августа 2025
Технология создания и распространения фейков: от первой идеи до массового вброса
Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка
15:04, 01 августа 2025
В Казахстане появился центр по борьбе с дезинформацией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: