Пожилая алматинка 10 лет "растила" опухоль на лице

Бабушка из Алматы 10 лет жила с опухолью в подбородке, пока новообразование не достигло гигантского размера и не стало вызывать сильные боли, сообщает Zakon.kz.

Пенсионерка поступила в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренной операции.

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

"Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой. Несмотря на тяжелый случай, операция прошла без осложнений и повреждения жизненно важных структур. После вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание", – рассказали хирурги.

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

Врачи предупреждают, что длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьезным осложнениям, поэтому при появлении любых объемных образований в области головы и шеи необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

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