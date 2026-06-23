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Общество

Пожилая алматинка 10 лет "растила" опухоль на лице

Женщина, опухоль , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:54 Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница
Бабушка из Алматы 10 лет жила с опухолью в подбородке, пока новообразование не достигло гигантского размера и не стало вызывать сильные боли, сообщает Zakon.kz.

Пенсионерка поступила в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу с жалобами на боли, затрудненное дыхание, нарушение сна и крупное образование в области шеи. После обследования и консультации профессора Марата Искакова было принято решение о проведении экстренной операции.

Женщина, лицо, подбородок, опухоль , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:54

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

Лицо, опухоль, подбородок , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:54

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

"Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии удалили новообразование вместе с подчелюстной слюнной железой. Несмотря на тяжелый случай, операция прошла без осложнений и повреждения жизненно важных структур. После вмешательства состояние пациентки значительно улучшилось, восстановилось полноценное дыхание", – рассказали хирурги.
Снимок, челюсть, опухоль , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 12:54

Фото: Алматинская многопрофильная клиническая больница

Врачи предупреждают, что длительное игнорирование подобных симптомов может привести к серьезным осложнениям, поэтому при появлении любых объемных образований в области головы и шеи необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач назвала пять скрытых угроз для тела после 35 лет и призвала срочно сдать анализы.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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