У популярного озера в Казахстане начал гибнуть сосновый бор

Неравнодушный казахстанец обратился в Государственный национальный природный парк "Кокшетау" с вопросом усыхания лесных насаждений в береговой зоне озера Зерендинское, сообщает Zakon.kz.

В администрации уточнили, что территория, где происходит усыхание лесных насаждений, находится как на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), так и местных исполнительных органов (курортные зоны отдыха).

Специалисты подчеркивают, что за последние годы наблюдается существенное повышение уровня воды в озере Зерендинское.

"Вследствие этого произошло подтопление значительной части прибрежной территории. Сосна обыкновенная, являющаяся основной лесообразующей породой в данной местности, чувствительна к длительному переувлажнению почвы и недостатку кислорода в корнеобитаемом слое. Подтопление корневой системы стало основной причиной ослабления и последующего усыхания деревьев вдоль береговой линии". Пресс-служба ГНПП "Кокшетау"

Кроме того, повышение уровня воды оказало влияние на инфраструктуру населенного пункта.

В связи с подтоплением отдельных территорий и жилых домов местными исполнительными органами в 2025 году были проведены работы по сооружению защитной искусственной преграды, а также организовано переселение жителей из наиболее пострадавших домов.

Сотрудники парка заверили, что ситуация находится на постоянном контроле.

Уже по мере получения результатов научных исследований и лесопатологических обследований будут определены дальнейшие меры по сохранению, восстановлению и устойчивому развитию лесных насаждений в береговой зоне озера Зерендинское.

Зерендинское озеро (Зеренда) – это живописный пресный водоем тектонического происхождения в Акмолинской области Казахстана, расположенный на территории национального природного парка "Кокшетау". Озеро окружено густым сосновым бором и невысокими сопками, что делает его популярной и более спокойной альтернативой загруженному курорту Боровое.

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