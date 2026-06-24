Алматинцам придет оповещение на телефон 24 июня

24 июня 2026 года в 11:00 часов состоится тестовый запуск системы оповещения населения Masalert в микрорайоне Музтау Медеуского района города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

Мероприятие проводится в плановом порядке, в целях проверки технической готовности системы оповещения и отработки порядка информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве пояснили, что проверка носит плановый характер, и попросили сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что два участка на дорожной развязке в Астане перекроют 23 и 24 июня.