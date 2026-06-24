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Общество

Алматинцам придет оповещение на телефон 24 июня

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 08:51 Фото: pexels
24 июня 2026 года в 11:00 часов состоится тестовый запуск системы оповещения населения Masalert в микрорайоне Музтау Медеуского района города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы.

Мероприятие проводится в плановом порядке, в целях проверки технической готовности системы оповещения и отработки порядка информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В ведомстве пояснили, что проверка носит плановый характер, и попросили сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что два участка на дорожной развязке в Астане перекроют 23 и 24 июня.

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Аксинья Титова
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