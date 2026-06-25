От количества к качеству: как менялось образование в Астане

Руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыулы рассказал о развитии образовательной системы столицы, строительстве новых школ и объектов дополнительного образования, достижениях учащихся, а также планах по дальнейшему расширению инфраструктуры, передает Zakon.kz.

В преддверии Дня города Астана встречает праздник не только новыми жилыми кварталами, дорогами и общественными пространствами, но и заметными изменениями в сфере образования. За последние годы столица стала одной из самых быстрорастущих городских агломераций страны, а вместе с ростом населения значительно увеличился спрос на школы, детские сады и объекты дополнительного образования.

Фото: пресс-служба Управления образования города Астаны

Руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыулы одним из главных достижений последних лет назвал динамичное развитие образовательной инфраструктуры.



"За последние три года в городе открыты более сорока новых школ, в том числе в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Благодаря этой работе полностью ликвидировано трехсменное обучение, значительно снижена нагрузка на переполненные школы и созданы более комфортные условия для обучения детей. Вместе с развитием инфраструктуры мы уделяем особое внимание качеству образования. Наши школьники успешно выступают на международных олимпиадах, в учебный процесс активно внедряются современные цифровые технологии и элементы искусственного интеллекта ", – отметили он.

Фото: пресс-служба Управления образования города Астаны

По его словам, вместе с развитием образовательной инфраструктуры в городе продолжается работа по поддержке одаренных детей, подготовке школьников к международным олимпиадам и повышению квалификации педагогов. Главной задачей остается создание качественных и доступных условий для обучения каждого ребенка независимо от места проживания.

"Самое важное достижение – это создание условий, при которых каждый ребенок в Астане получает доступ к качественному современному образованию независимо от района проживания. Результаты этой работы жители города видят ежедневно: в новых школах и детских садах, современных образовательных пространствах и успехах наших учеников на республиканском и международном уровнях", – дополнили Касымхан Сенгазыулы.

Фото: пресс-служба управление образования города Астаны

Он подчеркнул, что сегодня в Астане работают 206 организаций среднего образования, в том числе 124 государственные, 75 частных школ и 7 республиканских образовательных организаций. В этом учебном году за парты сели почти 315 тыс. учеников.

Фото: пресс-служба управление образования города Астаны

По его данным, за последние три года в столице введено в эксплуатацию 46 новых школ на более 100 тыс. ученических мест. Только в рамках национального проекта "Келешек мектептері" открыто 23 современных школы. Новые образовательные объекты появляются прежде всего там, где потребность наиболее высока.



"В первую очередь это районы Нура, Сарайшык и Есиль, где ежегодно увеличивается количество семей с детьми и, соответственно, растет спрос на ученические места. При планировании строительства новых объектов образования мы ориентируемся на демографические прогнозы, развитие жилых массивов и фактическую загруженность действующих школ. Такой подход позволяет своевременно обеспечивать жителей новых микрорайонов доступной образовательной инфраструктурой рядом с местом проживания", – поделился руководитель Управления образования города.

Он заявил, что развитие образовательной инфраструктуры в столице остается одной из приоритетных задач, поскольку ежегодно количество детей увеличивается на 22-25 тысяч человек. Для обеспечения всех школьников местами городу необходимо строить порядка 13-15 новых школ каждый год.

Фото: пресс-служба Управления образования города Астаны

При этом, как отметил спикер, особое внимание уделяется не только количеству вводимых объектов, но и качеству образовательной среды. Ярким примером являются школы, возводимые в рамках проекта "Келешек мектеп", которые отличаются современными архитектурными решениями, продуманной организацией пространства и высоким уровнем оснащения.

Фото: пресс-служба управление образования города Астаны

Касымхан Сенгазыулы подчеркнул, что для Астаны данный проект имеет особое значение. Новые школы позволяют сокращать дефицит ученических мест в быстрорастущих районах города и одновременно формируют современную образовательную среду, в которой каждый ребенок получает возможности для качественного обучения, раскрытия своих талантов и успешного будущего.

Помимо этого, он рассказал, что главной ценностью и основой качественного образования всегда был и остается учитель. Поэтому вопросам кадрового обеспечения и профессионального развития педагогов в Астане уделяется особое внимание.

"Сегодня в организациях образования столицы работают более 29 тысяч педагогов, из которых свыше 21 тысячи трудятся в государственных организациях образования. Большинство наших учителей имеют квалификационные категории, а 207 педагогов обладают высшей квалификацией "педагог-мастер". Это свидетельствует о высоком профессиональном потенциале столичной системы образования. Наша задача – не только обеспечить школы квалифицированными педагогами, но и создать условия, при которых талантливая молодежь будет видеть свое будущее в системе образования и связывать с ней свою профессиональную карьеру", – продолжил он.

С его слов, изменения коснулись и в управленческом корпусе. Если пять лет назад средний возраст директоров школ составлял 47-48 лет, то сегодня он снизился до 38-40 лет.

Фото: пресс-служба Управлении образования города Астаны

Однако современная школа – это не только учебные кабинеты. Все больше внимания уделяется возможностям для развития детей за пределами уроков.

Фото: пресс-служба управление образования города Астаны

Поэтому одним из ключевых направлений остается дополнительное образование. И как заявляет Касымхан Сенгазыулы, до 2029 года в столице планируется построить 15 новых объектов с охватом более 17 тыс. детей. Их задача – не только организовать полезный досуг, но и помочь школьникам раскрыть таланты, получить новые навыки и определиться с будущей профессией.

Уже сегодня в городе появляются современные образовательные пространства, где дети могут заниматься робототехникой, программированием, инженерией, искусством и спортом.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По мнению Касымхана Сенгазыулы, главной оценкой работы системы образования остаются успехи самих школьников, которые подтверждаются не только результатами государственной итоговой аттестации, но и высокими достижениями на международном и республиканском уровнях.

"За последние три года учащиеся столицы завоевали более 200 наград на международных олимпиадах и около 600 призовых мест на республиканских интеллектуальных соревнованиях. Особенно важно, что доля призовых мест на международных олимпиадах выросла с 58 до 69%. Это свидетельствует о системной работе по выявлению, сопровождению и поддержке талантливых детей. В этом году наши школьники вновь подтвердили высокий уровень подготовки. На заключительном этапе республиканской олимпиады команда Астаны завоевала 15 медалей, в том числе 3 золотые, 6 серебряных и 6 бронзовых наград", – продолжил он.

Фото: пресс-служба управление образования города Астаны

Касымхан Сенгазыулы подчеркнул, что положительная динамика наблюдается и по показателям качества знаний.

"Ежегодно улучшаются и результаты выпускников школ. Если в 2023-2024 учебном году обладателями знака "Алтын белгі" стали 354 выпускника, то в 2025-2026 учебном году их число достигло 650. Эти показатели являются убедительным свидетельством стабильного роста качества образования в столице и высокой результативности проводимой работы по развитию образовательной системы", – резюмировал Касымхан Сенгазыулы.

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