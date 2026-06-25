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Общество

Что выявила масштабная проверка автобусов по всему Казахстану

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:50 Фото: Zakon.kz
По всему Казахстану проведено оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Автобус", направленное на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, сообщает Zakon.kz.

Подробности 25 июня 2026 года раскрыли в Министерстве внутренних дел (МВД).

"В ходе ОПМ пресечено более 22 тыс. нарушений ПДД, около 6 тыс. из которых выявлены в сфере пассажирских перевозок".Заместитель председателя Комитета административной полиции (КАП) МВД РК Багланбек Айтпаев

Спикер уточнил, что выявлены факты управления автобусами:

  • с подложными государственными регистрационными номерными знаками (ГРНЗ),
  • в состоянии алкогольного опьянения,
  • а также водителями, лишенными права управления транспортными средствами.

Кроме того, как отметил зампредседателя КАП, установлено 63 факта незаконного переоборудования автобусов, осуществлявших междугородние и международные перевозки.

"По итогам проверок 61 автобус помещен на специализированную стоянку, изъято 102 государственных регистрационных номерных знака, по ряду фактов начаты досудебные расследования".Багланбек Айтпаев

МВД призывает перевозчиков и всех участников дорожного движения строго соблюдать требования законодательства и правила безопасности, поскольку от этого зависят жизнь и здоровье граждан.

24 июня 2026 года стало известно, что полиция Алматы устроила рейд по автобусам, в результате чего 127 машин увезли на штрафстоянку.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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