Казахстан и Узбекистан будут совместно бороться с дефицитом воды – Сенат ратифицировал соглашение
Как отметил депутат Сената Али Бектаев, значительная часть водных ресурсов нашей страны формируется за счет трансграничных рек, поэтому эффективное использование трансграничных водных объектов, а также развитие водной дипломатии на основе взаимного доверия и равноправного партнерства с соседними государствами являются одними из приоритетных направлений государственной политики.
"Основная цель соглашения – создание устойчивых и эффективных механизмов управления трансграничными водными ресурсами, обеспечение безопасной эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов, а также справедливого и рационального распределения водных ресурсов. Особое значение этот документ имеет для южных регионов страны. Социально-экономическое развитие Туркестанской и Кызылординской областей, а также других территорий бассейна Сырдарьи напрямую зависит от достаточности водных ресурсов, поскольку от этого зависят как объемы, так и качество производимой сельскохозяйственной продукции. Поэтому гидрологический режим реки Сырдарья – это не только вопрос водного хозяйства", – сказал Бектаев.
Он назвал это вопросом устойчивости сельскохозяйственного производства, экономического положения фермеров и социального развития региона.
"В этой связи значение сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в водной сфере с каждым годом возрастает, – подчеркнул сенатор. – Сложившиеся в последние годы взаимопонимание и устойчивый диалог уже дают конкретные результаты. Благодаря этому системно решаются вопросы распределения водных ресурсов в вегетационный период, согласования режимов работы водохранилищ и обеспечения стабильного водоснабжения. Нынешний вегетационный сезон является наглядным подтверждением этого. В настоящее время ситуация в водном хозяйстве Арало-Сырдарьинского бассейна остается стабильной. Наполняемость Шардаринского водохранилища составляет 90 процентов".
С учетом сложившейся гидрологической обстановки утверждены лимиты водопользования:
- для Кызылординской области – 3,2 млрд кубометров воды;
- для Туркестанской области – 3,8 млрд кубометров воды.
Он пообещал, что в рамках соглашения будет создана Межправительственная комиссия Казахстана и Узбекистана, которая на системной основе будет рассматривать вопросы управления водными ресурсами, эксплуатации межгосударственных гидротехнических сооружений и обеспечения их безопасности.
"Это позволит снизить риски дефицита воды, предотвратить возможные споры, укрепить региональную стабильность, способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном", – добавил Бектаев.
Ранее Сенат ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.