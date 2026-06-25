Казахстан и Узбекистан будут совместно бороться с дефицитом воды – Сенат ратифицировал соглашение

Депутаты Сената 25 июня 2026 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Али Бектаев, значительная часть водных ресурсов нашей страны формируется за счет трансграничных рек, поэтому эффективное использование трансграничных водных объектов, а также развитие водной дипломатии на основе взаимного доверия и равноправного партнерства с соседними государствами являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

"Основная цель соглашения – создание устойчивых и эффективных механизмов управления трансграничными водными ресурсами, обеспечение безопасной эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов, а также справедливого и рационального распределения водных ресурсов. Особое значение этот документ имеет для южных регионов страны. Социально-экономическое развитие Туркестанской и Кызылординской областей, а также других территорий бассейна Сырдарьи напрямую зависит от достаточности водных ресурсов, поскольку от этого зависят как объемы, так и качество производимой сельскохозяйственной продукции. Поэтому гидрологический режим реки Сырдарья – это не только вопрос водного хозяйства", – сказал Бектаев.

Он назвал это вопросом устойчивости сельскохозяйственного производства, экономического положения фермеров и социального развития региона.





"В этой связи значение сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в водной сфере с каждым годом возрастает, – подчеркнул сенатор. – Сложившиеся в последние годы взаимопонимание и устойчивый диалог уже дают конкретные результаты. Благодаря этому системно решаются вопросы распределения водных ресурсов в вегетационный период, согласования режимов работы водохранилищ и обеспечения стабильного водоснабжения. Нынешний вегетационный сезон является наглядным подтверждением этого. В настоящее время ситуация в водном хозяйстве Арало-Сырдарьинского бассейна остается стабильной. Наполняемость Шардаринского водохранилища составляет 90 процентов".

С учетом сложившейся гидрологической обстановки утверждены лимиты водопользования:

для Кызылординской области – 3,2 млрд кубометров воды;

для Туркестанской области – 3,8 млрд кубометров воды.

Он пообещал, что в рамках соглашения будет создана Межправительственная комиссия Казахстана и Узбекистана, которая на системной основе будет рассматривать вопросы управления водными ресурсами, эксплуатации межгосударственных гидротехнических сооружений и обеспечения их безопасности.

"Это позволит снизить риски дефицита воды, предотвратить возможные споры, укрепить региональную стабильность, способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном", – добавил Бектаев.

Ранее Сенат ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.