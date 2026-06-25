#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Казахстан и Узбекистан будут совместно бороться с дефицитом воды – Сенат ратифицировал соглашение

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:58 Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената 25 июня 2026 года ратифицировали Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Сената Али Бектаев, значительная часть водных ресурсов нашей страны формируется за счет трансграничных рек, поэтому эффективное использование трансграничных водных объектов, а также развитие водной дипломатии на основе взаимного доверия и равноправного партнерства с соседними государствами являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

"Основная цель соглашения – создание устойчивых и эффективных механизмов управления трансграничными водными ресурсами, обеспечение безопасной эксплуатации межгосударственных водохозяйственных объектов, а также справедливого и рационального распределения водных ресурсов. Особое значение этот документ имеет для южных регионов страны. Социально-экономическое развитие Туркестанской и Кызылординской областей, а также других территорий бассейна Сырдарьи напрямую зависит от достаточности водных ресурсов, поскольку от этого зависят как объемы, так и качество производимой сельскохозяйственной продукции. Поэтому гидрологический режим реки Сырдарья – это не только вопрос водного хозяйства", – сказал Бектаев.

Он назвал это вопросом устойчивости сельскохозяйственного производства, экономического положения фермеров и социального развития региона.


"В этой связи значение сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном в водной сфере с каждым годом возрастает, – подчеркнул сенатор. – Сложившиеся в последние годы взаимопонимание и устойчивый диалог уже дают конкретные результаты. Благодаря этому системно решаются вопросы распределения водных ресурсов в вегетационный период, согласования режимов работы водохранилищ и обеспечения стабильного водоснабжения. Нынешний вегетационный сезон является наглядным подтверждением этого. В настоящее время ситуация в водном хозяйстве Арало-Сырдарьинского бассейна остается стабильной. Наполняемость Шардаринского водохранилища составляет 90 процентов".

С учетом сложившейся гидрологической обстановки утверждены лимиты водопользования:

  • для Кызылординской области – 3,2 млрд кубометров воды;
  • для Туркестанской области – 3,8 млрд кубометров воды.

Он пообещал, что в рамках соглашения будет создана Межправительственная комиссия Казахстана и Узбекистана, которая на системной основе будет рассматривать вопросы управления водными ресурсами, эксплуатации межгосударственных гидротехнических сооружений и обеспечения их безопасности.

"Это позволит снизить риски дефицита воды, предотвратить возможные споры, укрепить региональную стабильность, способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном", – добавил Бектаев.

Ранее Сенат ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Флаги ОДКБ, Организация Договора о коллективной безопасности, флаги стран ОДКБ, ОДКБ
10:32, Сегодня
Изменения в соглашениях ОДКБ ратифицировал Сенат
Казахстанско-французские отношения, Казахстан и Франция
10:23, 22 января 2026
Казахстан и Франция будут совместно бороться с незаконной миграцией
Сенат Парламента РК
10:30, 20 февраля 2025
Сенат ратифицировал соглашение с Турцией о карантинных мерах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: