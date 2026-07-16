В Алматы с 17 июля изменят маршруты автобусов №27 и №76

С 17 июля 2026 года в Алматы временно изменятся схемы движения двух автобусных маршрутов. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на городской транспортный холдинг.

Специалисты поясняют, в городе с 17 июля временно изменится схема движения автобусных маршрутов №27 и №76.

Это связано со строительно-монтажными работами в рамках проекта по продлению улицы Толе би и ограничением движения на участке от улицы Ашимова до улицы Алатау.

Автобус №27 в северном направлении будет следовать по проспекту Алатау и проспекту Райымбека, после чего вернется на привычный маршрут. В обратном направлении автобус также проследует по проспекту Райымбека с разворотом и далее по проспекту Алатау.

Автобус №76 в восточном направлении будет двигаться по улице Алтын Орда, проспекту Алатау, затем после разворота выедет на проспект Райымбека и продолжит движение по привычной схеме. В обратном направлении маршрут пройдет по проспекту Райымбека, проспекту Алатау и улице Алтын Орда.

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Ранее сообщалось о других ограничениях в городе. Они были связаны с пробивкой Толе би.