В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит
Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за строительных работ изменился автобусный маршрут №58. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Транспортного холдинга.
Корректировки связаны с проведением строительных работ в рамках проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе города.
Из-за работ на улице Ратушного с 20 июня 2026 года и до их завершения маршрут будет курсировать по измененной схеме.
Теперь общественный транспорт будет двигаться так:
- в северном направлении: проспект Рыскулова – улица Бокейханова – улица Серикова – далее по схеме.
- в обратном направлении: улица Бокейханова – разворот – проспект Рыскулова – далее по схеме.
Немного ранее сообщалось, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится "выделенка" для автобусов.
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