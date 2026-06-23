В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит

В Алматы из-за строительных работ изменился автобусный маршрут №58. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Транспортного холдинга.

Корректировки связаны с проведением строительных работ в рамках проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе города.

Из-за работ на улице Ратушного с 20 июня 2026 года и до их завершения маршрут будет курсировать по измененной схеме.

Теперь общественный транспорт будет двигаться так:

в северном направлении: проспект Рыскулова – улица Бокейханова – улица Серикова – далее по схеме.

в обратном направлении: улица Бокейханова – разворот – проспект Рыскулова – далее по схеме.

Немного ранее сообщалось, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится "выделенка" для автобусов.

