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События

В Алматы изменили маршрут автобуса №58: как теперь он ходит

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы из-за строительных работ изменился автобусный маршрут №58. Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Транспортного холдинга.

Корректировки связаны с проведением строительных работ в рамках проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе города.

Из-за работ на улице Ратушного с 20 июня 2026 года и до их завершения маршрут будет курсировать по измененной схеме.

Теперь общественный транспорт будет двигаться так:

  • в северном направлении: проспект Рыскулова – улица Бокейханова – улица Серикова – далее по схеме.
  • в обратном направлении: улица Бокейханова – разворот – проспект Рыскулова – далее по схеме.

Немного ранее сообщалось, что на одной из самых загруженных улиц Алматы появится "выделенка" для автобусов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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