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Общество

Вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 июля – ответ Минэнерго РК

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 14:59 Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года прокомментировал ситуацию с проектом приказа о повышении тарифов на электроэнергию и объяснил, какое решение в итоге приняло правительство, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему Минэнерго отозвало опубликованный на портале "Открытые НПА" проект приказа о повышении тарифов на электроэнергию. В ответ министр сообщил, что правительством принято решение не повышать тарифы.

"Не вырастут. С 1 июля тоже не вырастут. Было принято такое решение. Мы приняли. Правительство приняло. Не вырастут", – озвучил Ерлан Аккенженов.

16 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть тарифы на электроэнергию. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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