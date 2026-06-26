Вырастут ли тарифы на электроэнергию с 1 июля – ответ Минэнерго РК

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 26 июня 2026 года прокомментировал ситуацию с проектом приказа о повышении тарифов на электроэнергию и объяснил, какое решение в итоге приняло правительство, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, почему Минэнерго отозвало опубликованный на портале "Открытые НПА" проект приказа о повышении тарифов на электроэнергию. В ответ министр сообщил, что правительством принято решение не повышать тарифы.

"Не вырастут. С 1 июля тоже не вырастут. Было принято такое решение. Мы приняли. Правительство приняло. Не вырастут", – озвучил Ерлан Аккенженов.

16 июня 2026 года стало известно, что в Казахстане планируют пересмотреть тарифы на электроэнергию. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июня.

Ранее Минэнерго сообщало, что тарифы на электричество могут повыситься к концу второго квартала.