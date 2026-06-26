#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Бектенов: Будем принимать все меры для того, чтобы показатели реальных доходов населения росли

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 13:07 Фото: primeminister.kz
На совместном заседании палат Парламента 26 июня 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов ответил на вопрос о мерах по повышению доходов населения, реализуемых в рамках поручений главы государства, с акцентом на встречные обязательства бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Он указал, что в этом году правительство будет принимать все меры для того, чтобы в целом по экономике показатели реальных доходов населения росли.

"Принят отдельный план по повышению доходов населения, где детально расписаны все меры, которые, по нашим оценкам, приведут к росту реальных доходов населения. Это и производство тех необходимых товаров, которые мы сегодня импортируем, и меры по повышению зарплат работников в порядке встречных обязательств от тех предприятий, которые получают серьезную государственную поддержку. Поэтому в этом направлении будем работать", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Государственная поддержка будет направлена не только на развитие бизнеса, но и на улучшение благосостояния граждан.

Комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы предусматривает меры по повышению зарплаты, созданию качественных рабочих мест, снижению долговой нагрузки населения, развитию предпринимательства, подготовке и переквалификации кадров, а также совершенствованию социальной поддержки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Бектенов, парламент
13:02, 21 июня 2024
Бектенов: Правительство приложит все силы для достижения поставленной президентом задачи по росту экономики
Тенге, деньги, национальная валюта, Казахстан
11:44, 13 февраля 2024
Ставка НДС повышаться не будет – Олжас Бектенов
Бектенов о последствиях паводков в Казахстане: До наступления холодов все восстановим
12:03, 21 июня 2024
Олжас Бектенов в Парламенте доложил о ходе ликвидации последствий паводков и восстановительных работах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мераб Двалишвили
13:22, Сегодня
Мераб Двалишвили объяснил поражение Илии Топурии Джастину Гейджи в Белом доме
Австралия
12:52, Сегодня
Установлен исторический рекорд на чемпионате мира по футболу
Джон Джонс
12:39, Сегодня
Джон Джонс дал совет Дастину Порье после ареста американца
Максим Самородов и Галымжан Кенжебек присоединились к сбору &quot;Ахмата&quot; в Сербии
12:19, Сегодня
Максим Самородов и Галымжан Кенжебек присоединились к сбору "Ахмата" в Сербии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: