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Общество

Просьба позвонить и бесплатная съемка: Нацбанк выступил с важным предупреждением к казахстанцам

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 16:07 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 26 июня 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) сделал важное предупреждение для граждан касательно злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе заявили о новой схеме мошенничества, направленной на получение доступа к мобильным устройствам и личным данным.

"Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии для получения доступа к мобильным устройствам граждан. Особую активность они проявляют в местах массового скопления людей – аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, где граждане нередко находятся в спешке и могут потерять бдительность. Одной из распространенных мошеннических схем является просьба предоставить мобильный телефон якобы для совершения срочного звонка. За короткое время злоумышленники могут перевести денежные средства через банковские приложения или установить на устройство программы удаленного доступа, такие как HopToDesk, RustDesk, RuDesktop, AnyDesk или TeamViewer".Пресс-служба НБК

Использование таких программ, как пояснили в Нацбанке, позволяет злоумышленникам дистанционно управлять мобильным устройством, получать доступ к SMS-кодам, мобильным приложениям, государственным электронным сервисам и персональным данным, которые впоследствии могут быть использованы для совершения противоправных действий.

"Отдельную угрозу представляют случаи сбора биометрических данных под видом бесплатной фото- или видеосъемки на улице. Злоумышленники, представляясь начинающими фотографами или мобилографами, предлагают принять участие в бесплатной съемке якобы для пополнения портфолио. Полученные фото- и видеоматериалы могут использоваться для создания дипфейков с применением технологий искусственного интеллекта. Кроме того, такие материалы могут использоваться в мошеннических схемах, в том числе для рассылки ложных сообщений с просьбами о переводе денежных средств".Пресс-служба НБК

В связи с участившимися случаями мошенничества Нацбанк призывает казахстанцев быть бдительными, не передавать мобильные устройства незнакомым лицам, а также не сообщать третьим лицам SMS-коды, реквизиты банковских карт и другие персональные данные.

"Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц и не проводят денежные расчеты с населением", – напомнили в пресс-службе монетарного регулятора.

Гражданам, которые столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК.

"Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", – заключили в пресс-службе НБК.

Ранее казахстанцев предупредили об опасности SMS о срочной оплате штрафа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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