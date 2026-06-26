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Общество

"Не перегружайте электросети!": к алматинцам обратились из-за сильной жары

кондиционеры, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 17:18 Фото: pixabay
В Алматы на субботу, 27 июня 2026 года, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за жары, сообщает Zakon.kz.

Информацию 26 июня распространил Департамент по чрезвычайным ситуациям города на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" об опасных гидрометеорологических явлениях.

"27 июня в Алматы днем ожидается жара 35-36°С. Сохраняется высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении.

В связи с этим ДЧС рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • не разводить костры во время отдыха в горах, не бросать непотушенные спички и окурки;
  • не перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов (кондиционер, вентилятор и др.), так как это может привести к короткому замыканию и пожару;
  • не оставлять детей без присмотра у водоемов и в салоне припаркованного автомобиля даже на непродолжительное время;
  • по возможности ограничить пребывание на открытом солнце в дневные часы, пользоваться головными уборами, пить больше воды и избегать физических нагрузок.

Кроме того, в горных районах Бостандыкского и Медеуского районов ожидаются кратковременный дождь и гроза. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В ближайшие дни в Алматы температура воздуха может подняться до 37 градусов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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