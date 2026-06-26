В Казахстане хотят пересмотреть систему оценивания школьников

Министр просвещения Казахстана Жулдуз Сулейменова в кулуарах правительства 26 июня 2026 года ответила на вопрос о возможном изменении системы оценивания в начальной школе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, планируется ли в Казахстане изменить систему оценивания знаний учащихся начальных классов, перейдя по примеру ряда стран от традиционных оценок к альтернативным форматам, таким как стикеры, цветовые обозначения, символы и другие способы.



"В 2016 году было реализовано критериальное оценивание, в том числе СОР и СОЧ. Мы сейчас начали большую аналитическую работу и видим, что во многих странах, где внедрена данная система оценивания, в начальной школе СОР и СОЧ не проводятся", – озвучила министр.

По ее словам, сейчас Министерство просвещения проводит аналитику, а также обсуждение того, чтобы в начальной школе вообще отменить критериальное оценивание.

"Насчет цветочков, насчет звездочек – этот вопрос, конечно, дополнительно обсуждается. И, мне кажется, ответ на этот вопрос мы дадим уже в августе, когда будем обсуждать его с учителями на августовской конференции", – дополнила Жулдуз Сулейменова.

26 мая 2026 года министр просвещения Жулдыз Сулейменова пообещала "отходить" от практики СОР и СОЧ в Казахстане. Позже депутат Ирина Смирнова заявила, что "должны ответить те, кто вводил эту систему оценивания в школах".

