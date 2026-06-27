Экс-чиновника в Алматинской области подозревают в мошенничестве на 20 млн тенге

Фото: Zakon.kz

Бывший госслужащий стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он обещал предпринимателям помочь с получением земельных участков и получил от них более 20 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Кегенского района начала досудебное расследование в отношении бывшего государственного служащего, которого подозревают в мошенничестве. "Экс-главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кегенского района, используя доверительные отношения с предпринимателями и ссылаясь на свое служебное положение, обещал содействие в получении земельных участков от государства", – передает пресс-служба ведомства. Следствие считает, что таким образом он завладел денежными средствами бизнесменов на сумму свыше 20 млн тенге. Ранее сообщалось, что из Турции в Казахстан депортировали мужчину, находившегося в международном розыске по подозрению в совершении ряда мошенничеств.



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