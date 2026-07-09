Цифровизация и усиление контроля за нотариусами: Токаев подписал закон
Закон направлен на повышение эффективности государственного контроля в сфере нотариальной деятельности и улучшение качества оказываемых услуг.
В закон "О нотариате" добавлена новая статья, которая устанавливает статус уполномоченного органа в сфере нотариата.
Уполномоченный государственный орган в сфере нотариата (под которым следует понимать Министерство юстиции. – Прим. ред.) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, лицензирование и государственный контроль в сфере нотариальной деятельности, а также иные функции, предусмотренные законодательством о нотариате.
Также закон дополнен рядом новых норм.
Так, говорится, что документы нотариусов в электронной форме подлежат обязательному формированию в нотариальном цифровом архиве.
Нотариальный цифровой архив является компонентом единой нотариальной цифровой системы, предназначенным для сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме.
Единая нотариальная цифровая система распределяет заявление на совершение исполнительной надписи между нотариусами в порядке, определяемом уполномоченным органом.
Доступ к нотариальному цифровому архиву в случаях, установленных настоящим законом, предоставляется территориальным органом юстиции и нотариальной палатой другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами.
Кроме того, теперь стажеры проходят стажировку по месту своей регистрации (жительства) у нотариусов, имеющих стаж нотариальной деятельности не менее пяти лет.
Лицо, отвечающее требованиям и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в территориальную нотариальную палату с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается положением о порядке прохождения стажировки стажерами нотариусов.
Обновлены основания приостановления действия лицензии нотариуса на период:
- нахождения нотариуса на государственной службе;
- избрания нотариуса депутатом Курултая или депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета;
- прохождения нотариусом срочной воинской службы;
- указанный в заявлении нотариуса о неисполнении своих полномочий.
Также в закон добавлена следующая норма:
Действие лицензии нотариуса приостанавливается на указанный срок в случаях:
- возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия нотариальной деятельностью – до вступления судебного акта в законную силу;
- составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу – до вступления приговора в законную силу;
- утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) Уголовного кодекса, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК, – до вступления судебного акта в законную силу.
В случае приостановления действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу.
Добавлен ряд новых оснований для лишения лицензии нотариуса:
- неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства РК при совершении нотариальных действий;
- нарушения нотариусом законодательства РК, причинившего ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;
- установления факта незаконной передачи закрытого ключа ЭЦП нотариусом другим лицам;
- неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства РК о персональных данных и их защите.
В случае прекращения действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу или в частный нотариальный архив, а также по изъятию лицензии для передачи ее лицензиару и уничтожению печати нотариуса.
Нотариус до направления уведомления в территориальный орган юстиции о прекращении осуществления нотариальной деятельности обязан передать все находящиеся на хранении документы в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу или в частный нотариальный архив, сдать печать нотариуса в территориальную нотариальную палату.
Нотариусам предоставили право получать доход от переданных в доверительное управление и находящихся в его собственности долей (пакетов акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иного имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем.
Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.
Нотариус вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.
Кроме того, уточнен статус дисциплинарной комиссии нотариальной палаты и Республиканской нотариальной палаты.
Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии нотариальной палаты составляет четыре года.
Одно и то же лицо не может быть председателем дисциплинарной комиссии нотариальной палаты более одного раза.
Членство в нотариальной палате лица, в отношении которого рассматривается жалоба, не может быть прекращено до окончания проверки или дисциплинарного производства, если в отношении него проводится проверка или возбуждено дисциплинарное производство, а в случае выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией нотариальной палаты дела о нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания.
Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты составляет четыре года.
Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты более одного раза.
Взимание вступительных или иных взносов и платежей нотариальными палатами не допускается, за исключением членских взносов, предусмотренных уставом нотариальной палаты.
Помимо этого, законом уточняется порядок осуществления государственного контроля в сфере нотариальной деятельности.
Государственным контролем в сфере нотариальной деятельности является деятельность территориального органа юстиции по проверке деятельности субъектов государственного контроля на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате.
К субъектам государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относятся нотариусы, занимающиеся частной практикой, и территориальные нотариальные палаты.
К объекту государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относится деятельность субъекта государственного контроля.
Целью государственного контроля в сфере нотариальной деятельности является обеспечение законности и защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц при осуществлении субъектами государственного контроля своих профессиональных обязанностей и полномочий, в том числе по созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов.
Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется должностными лицами территориального органа юстиции.
Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется в форме проверок, которые проводятся в виде плановых и внеплановых.
Государственный контроль за законностью совершаемых нотариальных действий и соблюдением правил делопроизводства государственным нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется территориальным органом юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.
Государственный контроль за соблюдением налогового законодательства Республики Казахстан, включая исполнение налоговых обязательств и представление налоговой отчетности, нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.
Территориальные органы юстиции проводят в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом, на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.
Также в закон добавлены новые статьи, которые определяют виды и порядок проведения проверок.
Проверки подразделяются на следующие виды:
- плановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля за три года, предшествующие началу проведения проверки;
- внеплановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля по вопросам, послужившим основанием для ее проведения.
Плановые проверки в отношении субъектов государственного контроля осуществляются территориальным органом юстиции в соответствии с полугодовым планом проведения плановых проверок, формируемым в автоматизированном режиме и утвержденным уполномоченным органом, не чаще двух раз в год.
Основаниями для включения нотариуса, занимающегося частной практикой, в полугодовой план проведения плановых проверок являются:
- результаты предыдущих проверок;
- результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;
- вступившее в законную силу частное определение и (или) частное постановление суда в отношении субъекта государственного контроля;
- вступивший в законную силу судебный акт о признании сделки недействительной, удостоверенной нотариусом, занимающимся частной практикой, в котором указана вина нотариуса, занимающегося частной практикой;
- приостановление действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью нотариуса, занимающегося частной практикой;
- привлечение к административной ответственности субъекта государственного контроля;
- наличие дисциплинарного взыскания нотариуса, занимающегося частной практикой.
Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются один раз в три года.
При анализе для формирования полугодовых планов проведения плановых проверок могут использоваться данные в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.
Органы юстиции осуществляют анализ данных по предыдущим плановым и внеплановым проверкам, сведений, представленных правоохранительными органами и судами, обращений физических и юридических лиц, сведений, полученных от территориальных нотариальных палат, а также других документов и (или) сведений о деятельности субъекта государственного контроля.
Полугодовой план проведения плановых проверок формируется и утверждается уполномоченным органом не позднее 10 декабря года, предшествующего году проверки, и до 10 июня текущего календарного года на основании полугодовых планов проведения плановых проверок территориальных органов юстиции.
Полугодовой план проведения плановых проверок размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверки, и 20 июня текущего календарного года.
Полугодовой план проведения плановых проверок включает:
- номер и дату утверждения плана;
- наименование государственного органа;
- наименование проверяемого субъекта государственного контроля, его место нахождения;
- предмет проверки;
- сроки проведения проверки;
- подпись лица, уполномоченного подписывать план.
Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях изменения статуса субъекта государственного контроля, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.
При этом территориальные органы юстиции один раз в полугодие не позднее 5 июля текущего календарного года и 5 января года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет о проведенных плановых проверках нотариусов и территориальных нотариальных палат, а также отчет о проведенных внеплановых проверках нотариусов и территориальных нотариальных палат по формам, утверждаемым уполномоченным органом.
Плановые проверки нотариусов, занимающихся частной практикой, осуществляются на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, в части:
- нотариального делопроизводства;
- пользования единой нотариальной цифровой системой;
- совершения нотариальных действий;
- соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения;
- иных требований, установленных законодательством о нотариате.
Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства о нотариате по:
- созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов;
- организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности;
- организации стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и соответствию их квалификационным требованиям;
- соблюдению условий членства и порядка приема в члены нотариальной палаты и выхода из членства нотариальной палаты;
- предоставлению и прекращению нотариусам доступа к единой нотариальной цифровой системе.
Внеплановая проверка проводится по инициативе территориальных органов юстиции по конкретным фактам и обстоятельствам и при наличии подтверждающих доказательств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки.
Внеплановые проверки не проводятся в случае анонимных обращений.
Основаниями внеплановой проверки субъектов государственного контроля являются:
- обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) субъектов государственного контроля;
- требования и представления прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений требований законодательства о нотариате.
По результатам проведения проверки должностным лицом территориального органа юстиции составляется акт о результатах проверки.
В акте о результатах проверки указываются:
- дата, время и место составления акта;
- наименование территориального органа юстиции;
- номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);
- фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;
- сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;
- наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, его место нахождения, идентификационный номер, при наличии уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, его фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность, перечень объектов государственного контроля;
- дата, место и период проведения проверки;
- сведения о наличии или отсутствии нарушений законодательства Республики Казахстан, в том числе об их характере;
- предписание об устранении нарушений с установлением нижеследующих сроков:
– по плановой проверке - пятнадцать рабочих дней с указанием на предоставление в территориальный орган юстиции информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений;
– по внеплановой проверке – семь рабочих дней с указанием на предоставление в территориальный орган юстиции информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений.
При этом должностными лицами, проводившими государственный контроль, в течение пяти рабочих дней устанавливается достоверный факт устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, как посредством единой нотариальной цифровой системы, так и по материалам нотариального дела;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки субъекта государственного контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказе от подписи;
- подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.
Также законом установлены права и обязанности субъектов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности.
В документе появилась новая статья, которая определяет способы совершения нотариальных действий.
Так, говорится, что нотариальные действия могут совершаться при личном присутствии обратившегося лица или удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства", за исключением удостоверения завещаний и нотариальных действий, указанных в подпунктах 10) и 11) пункта 1 статьи 34 закона.
Нотариальные действия, которые могут быть совершены удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства", определяются Правилами совершения нотариальных действий нотариусами.
Нотариальные действия совершаются путем установления аутентификации, обрабатываемой единой нотариальной цифровой системой, использования соответствующих технических и организационных мер для обработки персональных данных, а также технических возможностей для надлежащей передачи данных в публичные регистры и цифровые системы.
При биометрической идентификации используется эталонная база биометрических данных согласно правилам сбора, хранения, изменения, использования, уничтожения, блокирования и предоставления биометрических данных эталонной базы биометрических данных, а также порядку проведения биометрической идентификации, утверждаемому уполномоченным органом в сфере цифровизации.
Указанные меры должны быть обеспечены посредством единой нотариальной цифровой системы.
Удостоверение договора об отчуждении и залоге недвижимого имущества, подлежащего регистрации, производится по месту нахождения этого имущества.
Помимо этого, теперь в документе регламентирован вопрос выдачи свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания, душеприказчика.
В случае если завещатель поручил исполнение завещания указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику), по просьбе исполнителя завещания, душеприказчика в подтверждение его полномочий нотариус выдает свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, душеприказчика.
В свидетельстве указываются сведения об исполнителе завещания, душеприказчике, основаниях возникновения его полномочий, а также объем предоставленных ему полномочий.
Уточнены условия совершения исполнительной надписи.
Для совершения исполнительной надписи по требованию, предусмотренному подпунктом 2) настоящего пункта, взыскатель должен представить нотариусу письменное признание должника о неисполнении обязательства.
Письменное признание может быть выражено в одном или нескольких документах, которые должны свидетельствовать о наличии у должника задолженности на момент совершения исполнительной надписи, ее размере и признании должником суммы, подлежащей взысканию.
При этом исполнительная надпись по подпункту 2) пункта 2 статьи 92-1 настоящего Закона совершается на основании заявления взыскателя (физического лица) в письменном виде или электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, в случае, если взыскателем является юридическое лицо, - в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.
Исполнительная надпись на основании подпунктов 1), 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 2 статьи 92-1 настоящего закона совершается по месту регистрации должника (физического или юридического лица).
В случае, если в возражении должника не указаны причины несогласия с заявленным взыскателем требованием или оно подано с нарушением срока, нотариус отказывает в отмене исполнительной надписи.
Помимо этого, указанным законом внесены изменения в закон «Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи».
Так, определен новый вид квалифицированной юридической помощи – представительства прав и законных интересов граждан Республики Казахстан в конституционном производстве.
Граждане Республики Казахстан, имеющие право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, обеспечиваются такой помощью адвоката или юридического консультанта, по обращениям которых возбуждено конституционное производство в порядке, установленном Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан».
Также уточнено, что адвокаты имеют право представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан в конституционном производстве; защищать и представлять права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов.
Поправками установлено, что адвокаты участвуют в конституционном производстве в качестве представителей граждан РК, по обращениям которых возбуждено конституционное производство.
Вместе с тем к полномочиям юридических консультантов добавили новое:
- представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан, по обращениям которых возбуждено конституционное производство.
Закон вводится в действие с 8 сентября, за исключением отдельных норм.
Мы сообщали, что депутаты Сената 29 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи.
Также мы писали, что в июне текущего года Токаев подписал поправки в законы, регулирующие исполнительное производство.