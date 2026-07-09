Цифровизация и усиление контроля за нотариусами: Токаев подписал закон

Президент подписал закон от 8 июля 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на повышение эффективности государственного контроля в сфере нотариальной деятельности и улучшение качества оказываемых услуг.

В закон "О нотариате" добавлена новая статья, которая устанавливает статус уполномоченного органа в сфере нотариата.

Уполномоченный государственный орган в сфере нотариата (под которым следует понимать Министерство юстиции. – Прим. ред.) – государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, лицензирование и государственный контроль в сфере нотариальной деятельности, а также иные функции, предусмотренные законодательством о нотариате.

Также закон дополнен рядом новых норм.

Так, говорится, что документы нотариусов в электронной форме подлежат обязательному формированию в нотариальном цифровом архиве.

Нотариальный цифровой архив является компонентом единой нотариальной цифровой системы, предназначенным для сбора, приобретения, комплектования, упорядочения, хранения, учета и использования нотариальных документов в электронной форме.

Единая нотариальная цифровая система распределяет заявление на совершение исполнительной надписи между нотариусами в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Доступ к нотариальному цифровому архиву в случаях, установленных настоящим законом, предоставляется территориальным органом юстиции и нотариальной палатой другому нотариусу в порядке, предусмотренном Правилами.

Кроме того, теперь стажеры проходят стажировку по месту своей регистрации (жительства) у нотариусов, имеющих стаж нотариальной деятельности не менее пяти лет.

Лицо, отвечающее требованиям и изъявившее желание пройти стажировку, обращается в территориальную нотариальную палату с заявлением о допуске к прохождению стажировки с приложением документов, перечень которых устанавливается положением о порядке прохождения стажировки стажерами нотариусов.

Обновлены основания приостановления действия лицензии нотариуса на период:

нахождения нотариуса на государственной службе;

избрания нотариуса депутатом Курултая или депутатом маслихата, осуществляющим свою деятельность на постоянной или освобожденной основе, оплачиваемую за счет средств государственного бюджета;

прохождения нотариусом срочной воинской службы;

указанный в заявлении нотариуса о неисполнении своих полномочий.

Также в закон добавлена следующая норма:

Действие лицензии нотариуса приостанавливается на указанный срок в случаях:

возбуждения производства по делу о лишении лицензии на право занятия нотариальной деятельностью – до вступления судебного акта в законную силу;

составления прокурором обвинительного акта в отношении нотариуса по уголовному делу – до вступления приговора в законную силу;

утверждения прокурором протокола обвинения, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола об уголовном проступке и принятия решения о направлении уголовного дела в суд по соответствующей статье (статьям) Уголовного кодекса, окончания досудебного расследования заключением процессуального соглашения в порядке, предусмотренном частью четвертой статьи 617 УПК, – до вступления судебного акта в законную силу.

В случае приостановления действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу.

Добавлен ряд новых оснований для лишения лицензии нотариуса:

неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства РК при совершении нотариальных действий;

нарушения нотариусом законодательства РК при совершении нотариальных действий; нарушения нотариусом законодательства РК, причинившего ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;

установления факта незаконной передачи закрытого ключа ЭЦП нотариусом другим лицам;

неоднократного (два и более раза) нарушения нотариусом законодательства РК о персональных данных и их защите.

В случае прекращения действия лицензии нотариуса территориальный орган юстиции и нотариальная палата обязаны принять меры по передаче документов нотариуса в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу или в частный нотариальный архив, а также по изъятию лицензии для передачи ее лицензиару и уничтожению печати нотариуса.

Нотариус до направления уведомления в территориальный орган юстиции о прекращении осуществления нотариальной деятельности обязан передать все находящиеся на хранении документы в бумажной и электронной формах, включая нотариальный цифровой архив, другому нотариусу или в частный нотариальный архив, сдать печать нотариуса в территориальную нотариальную палату.

Нотариусам предоставили право получать доход от переданных в доверительное управление и находящихся в его собственности долей (пакетов акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иного имущества, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем.

Договор доверительного управления имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

Нотариус вправе не передавать в доверительное управление принадлежащие ему облигации, паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов.

Кроме того, уточнен статус дисциплинарной комиссии нотариальной палаты и Республиканской нотариальной палаты.

Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии нотариальной палаты составляет четыре года.

Одно и то же лицо не может быть председателем дисциплинарной комиссии нотариальной палаты более одного раза.

Членство в нотариальной палате лица, в отношении которого рассматривается жалоба, не может быть прекращено до окончания проверки или дисциплинарного производства, если в отношении него проводится проверка или возбуждено дисциплинарное производство, а в случае выявления нарушений – до окончания рассмотрения дисциплинарной комиссией нотариальной палаты дела о нарушении и применении меры дисциплинарного взыскания.

Срок полномочий председателя и членов дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты составляет четыре года.

Одно и то же лицо не может состоять в дисциплинарной комиссии Республиканской нотариальной палаты более одного раза.

Взимание вступительных или иных взносов и платежей нотариальными палатами не допускается, за исключением членских взносов, предусмотренных уставом нотариальной палаты.

Помимо этого, законом уточняется порядок осуществления государственного контроля в сфере нотариальной деятельности.

Государственным контролем в сфере нотариальной деятельности является деятельность территориального органа юстиции по проверке деятельности субъектов государственного контроля на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате.

К субъектам государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относятся нотариусы, занимающиеся частной практикой, и территориальные нотариальные палаты.

К объекту государственного контроля в сфере нотариальной деятельности относится деятельность субъекта государственного контроля.

Целью государственного контроля в сфере нотариальной деятельности является обеспечение законности и защиты прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц при осуществлении субъектами государственного контроля своих профессиональных обязанностей и полномочий, в том числе по созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов.

Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется должностными лицами территориального органа юстиции.

Государственный контроль в сфере нотариальной деятельности осуществляется в форме проверок, которые проводятся в виде плановых и внеплановых.

Государственный контроль за законностью совершаемых нотариальных действий и соблюдением правил делопроизводства государственным нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется территориальным органом юстиции в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Государственный контроль за соблюдением налогового законодательства Республики Казахстан, включая исполнение налоговых обязательств и представление налоговой отчетности, нотариусом и должностными лицами аппаратов акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов осуществляется органами государственных доходов Республики Казахстан.

Территориальные органы юстиции проводят в пределах своей компетенции анализ и мониторинг деятельности нотариусов, осуществляющих нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом, на предмет выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения.

Также в закон добавлены новые статьи, которые определяют виды и порядок проведения проверок.

Проверки подразделяются на следующие виды:

плановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля за три года, предшествующие началу проведения проверки;

внеплановые проверки, проводимые на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, субъектами государственного контроля по вопросам, послужившим основанием для ее проведения.

Плановые проверки в отношении субъектов государственного контроля осуществляются территориальным органом юстиции в соответствии с полугодовым планом проведения плановых проверок, формируемым в автоматизированном режиме и утвержденным уполномоченным органом, не чаще двух раз в год.

Основаниями для включения нотариуса, занимающегося частной практикой, в полугодовой план проведения плановых проверок являются:

результаты предыдущих проверок;

результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;

вступившее в законную силу частное определение и (или) частное постановление суда в отношении субъекта государственного контроля;

вступивший в законную силу судебный акт о признании сделки недействительной, удостоверенной нотариусом, занимающимся частной практикой, в котором указана вина нотариуса, занимающегося частной практикой;

приостановление действия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью нотариуса, занимающегося частной практикой;

привлечение к административной ответственности субъекта государственного контроля;

наличие дисциплинарного взыскания нотариуса, занимающегося частной практикой.

Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются один раз в три года.

При анализе для формирования полугодовых планов проведения плановых проверок могут использоваться данные в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Органы юстиции осуществляют анализ данных по предыдущим плановым и внеплановым проверкам, сведений, представленных правоохранительными органами и судами, обращений физических и юридических лиц, сведений, полученных от территориальных нотариальных палат, а также других документов и (или) сведений о деятельности субъекта государственного контроля.

Полугодовой план проведения плановых проверок формируется и утверждается уполномоченным органом не позднее 10 декабря года, предшествующего году проверки, и до 10 июня текущего календарного года на основании полугодовых планов проведения плановых проверок территориальных органов юстиции.

Полугодовой план проведения плановых проверок размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа не позднее 20 декабря года, предшествующего году проверки, и 20 июня текущего календарного года.

Полугодовой план проведения плановых проверок включает:

номер и дату утверждения плана;

наименование государственного органа;

наименование проверяемого субъекта государственного контроля, его место нахождения;

предмет проверки;

сроки проведения проверки;

подпись лица, уполномоченного подписывать план.

Внесение изменений и дополнений в полугодовой план проведения плановых проверок осуществляется в случаях изменения статуса субъекта государственного контроля, а также возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При этом территориальные органы юстиции один раз в полугодие не позднее 5 июля текущего календарного года и 5 января года, следующего за отчетным, представляют в уполномоченный орган отчет о проведенных плановых проверках нотариусов и территориальных нотариальных палат, а также отчет о проведенных внеплановых проверках нотариусов и территориальных нотариальных палат по формам, утверждаемым уполномоченным органом.

Плановые проверки нотариусов, занимающихся частной практикой, осуществляются на предмет соблюдения требований, установленных законодательством о нотариате, в части:

нотариального делопроизводства;

пользования единой нотариальной цифровой системой;

совершения нотариальных действий;

соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения;

иных требований, установленных законодательством о нотариате.

Плановые проверки территориальных нотариальных палат осуществляются на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства о нотариате по:

созданию частных нотариальных архивов, организации их функций по накоплению, хранению и использованию нотариальных документов;

организации страхования частными нотариусами гражданско-правовой ответственности;

организации стажировки лиц, претендующих на право занятия нотариальной деятельностью, и соответствию их квалификационным требованиям;

соблюдению условий членства и порядка приема в члены нотариальной палаты и выхода из членства нотариальной палаты;

предоставлению и прекращению нотариусам доступа к единой нотариальной цифровой системе.

Внеплановая проверка проводится по инициативе территориальных органов юстиции по конкретным фактам и обстоятельствам и при наличии подтверждающих доказательств, послуживших основанием для назначения внеплановой проверки.

Внеплановые проверки не проводятся в случае анонимных обращений.

Основаниями внеплановой проверки субъектов государственного контроля являются:

обращения физических и юридических лиц на действия (бездействие) субъектов государственного контроля;

требования и представления прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

обращения государственных органов по конкретным фактам нарушений требований законодательства о нотариате.

По результатам проведения проверки должностным лицом территориального органа юстиции составляется акт о результатах проверки.

В акте о результатах проверки указываются:

дата, время и место составления акта;

наименование территориального органа юстиции;

номер и дата акта о назначении проверки (дополнительного акта о продлении срока при его наличии);

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

сведения о специалистах, консультантах и экспертах государственных органов и иных организаций, привлекаемых для проведения проверки;

наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) субъекта государственного контроля, его место нахождения, идентификационный номер, при наличии уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки, его фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность, перечень объектов государственного контроля;

дата, место и период проведения проверки;

сведения о наличии или отсутствии нарушений законодательства Республики Казахстан, в том числе об их характере;

предписание об устранении нарушений с установлением нижеследующих сроков:

– по плановой проверке - пятнадцать рабочих дней с указанием на предоставление в территориальный орган юстиции информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений;

– по внеплановой проверке – семь рабочих дней с указанием на предоставление в территориальный орган юстиции информации об устранении нарушений в течение трех рабочих дней после окончания установленного срока и перечня выявленных нарушений.

При этом должностными лицами, проводившими государственный контроль, в течение пяти рабочих дней устанавливается достоверный факт устранения нарушений, указанных в предписании об устранении нарушений, как посредством единой нотариальной цифровой системы, так и по материалам нотариального дела;

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом о результатах проверки субъекта государственного контроля, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказе от подписи;

подпись должностного лица (должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку.

Также законом установлены права и обязанности субъектов государственного контроля в сфере нотариальной деятельности.

В документе появилась новая статья, которая определяет способы совершения нотариальных действий.

Так, говорится, что нотариальные действия могут совершаться при личном присутствии обратившегося лица или удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства", за исключением удостоверения завещаний и нотариальных действий, указанных в подпунктах 10) и 11) пункта 1 статьи 34 закона.

Нотариальные действия, которые могут быть совершены удаленно посредством веб-портала "цифрового правительства", определяются Правилами совершения нотариальных действий нотариусами.

Нотариальные действия совершаются путем установления аутентификации, обрабатываемой единой нотариальной цифровой системой, использования соответствующих технических и организационных мер для обработки персональных данных, а также технических возможностей для надлежащей передачи данных в публичные регистры и цифровые системы.

При биометрической идентификации используется эталонная база биометрических данных согласно правилам сбора, хранения, изменения, использования, уничтожения, блокирования и предоставления биометрических данных эталонной базы биометрических данных, а также порядку проведения биометрической идентификации, утверждаемому уполномоченным органом в сфере цифровизации.

Указанные меры должны быть обеспечены посредством единой нотариальной цифровой системы.

Удостоверение договора об отчуждении и залоге недвижимого имущества, подлежащего регистрации, производится по месту нахождения этого имущества.

Помимо этого, теперь в документе регламентирован вопрос выдачи свидетельства об удостоверении полномочий исполнителя завещания, душеприказчика.

В случае если завещатель поручил исполнение завещания указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником (исполнителю завещания, душеприказчику), по просьбе исполнителя завещания, душеприказчика в подтверждение его полномочий нотариус выдает свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания, душеприказчика.

В свидетельстве указываются сведения об исполнителе завещания, душеприказчике, основаниях возникновения его полномочий, а также объем предоставленных ему полномочий.

Уточнены условия совершения исполнительной надписи.

Для совершения исполнительной надписи по требованию, предусмотренному подпунктом 2) настоящего пункта, взыскатель должен представить нотариусу письменное признание должника о неисполнении обязательства.

Письменное признание может быть выражено в одном или нескольких документах, которые должны свидетельствовать о наличии у должника задолженности на момент совершения исполнительной надписи, ее размере и признании должником суммы, подлежащей взысканию.

При этом исполнительная надпись по подпункту 2) пункта 2 статьи 92-1 настоящего Закона совершается на основании заявления взыскателя (физического лица) в письменном виде или электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, в случае, если взыскателем является юридическое лицо, - в электронной форме, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи.

Исполнительная надпись на основании подпунктов 1), 2), 3), 4), 5) и 8) пункта 2 статьи 92-1 настоящего закона совершается по месту регистрации должника (физического или юридического лица).

В случае, если в возражении должника не указаны причины несогласия с заявленным взыскателем требованием или оно подано с нарушением срока, нотариус отказывает в отмене исполнительной надписи.

Помимо этого, указанным законом внесены изменения в закон «Об адвокатской деятельности и квалифицированной юридической помощи».

Так, определен новый вид квалифицированной юридической помощи – представительства прав и законных интересов граждан Республики Казахстан в конституционном производстве.

Граждане Республики Казахстан, имеющие право на получение гарантированной государством квалифицированной юридической помощи, обеспечиваются такой помощью адвоката или юридического консультанта, по обращениям которых возбуждено конституционное производство в порядке, установленном Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан».

Также уточнено, что адвокаты имеют право представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан в конституционном производстве; защищать и представлять права и законные интересы лиц, обратившихся за юридической помощью, во всех судах, государственных, иных органах и организациях, в компетенцию которых входит разрешение соответствующих вопросов.

Поправками установлено, что адвокаты участвуют в конституционном производстве в качестве представителей граждан РК, по обращениям которых возбуждено конституционное производство.

Вместе с тем к полномочиям юридических консультантов добавили новое:

представлять права и законные интересы граждан Республики Казахстан, по обращениям которых возбуждено конституционное производство.

Закон вводится в действие с 8 сентября, за исключением отдельных норм.

Мы сообщали, что депутаты Сената 29 июня 2026 года в двух чтениях одобрили поправки по вопросам нотариальной деятельности и юридической помощи.

Также мы писали, что в июне текущего года Токаев подписал поправки в законы, регулирующие исполнительное производство.