В Минсельхозе объяснили, почему часть фермеров Туркестанской области осталась без поливной воды

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Сенате 29 июня 2026 года прокомментировал ситуацию с отсутствием поливной воды у части фермеров Туркестанской области и объяснил, почему некоторые посевы не были обеспечены водоснабжением, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, по информации Министерства водных ресурсов, подача воды осуществляется по заключенным договорам, тогда как сами аграрии утверждают, что договоры были оформлены, однако вода так и не поступила.

"Я не буду переводить вопрос на Министерство водных ресурсов. Отвечу на ваш вопрос. Был договор или нет, это легко проверяется, потому что с этого года все договоры на водопользование Министерством водных ресурсов и его подведомственной организацией "Казводхоз" заключаются только в электронном формате. Бумажный формат исключен в целях наведения порядка в этой сфере", – сказал Азат Султанов.

По его словам, в этом году структуру посевных площадей министерство с акиматами определяли только на основании прогноза поступления водных ресурсов, который предоставляет Министерство водных ресурсов.

"Это делается исходя из трансграничной водной политики и природно-климатических условий, которые влияют на накопление воды. Соответственно, была сформирована структура посевных площадей, и в соответствии с поручением главы государства мы существенно сократили площади посевов риса. Потому что в прошлом году как раз по Кызылординской и Туркестанской областям при производстве риса наблюдались проблемы", – продолжил спикер.

Он отметил, что в этой связи площадь посевов риса в Кызылординской области довели до 70 тыс. гектаров – сокращение составило свыше 10 тыс. гектаров. По Туркестанской области вместо 9 тыс. гектаров сократили площади до 3,5 тыс. гектаров.

"Для того чтобы это не стало шоком и неожиданностью, перед началом посевной кампании под председательством курирующего заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева, с участием министров сельского хозяйства и водных ресурсов в каждой из южных областей были проведены встречи с сельхозтоваропроизводителями. Там как раз была доведена эта структура. Их предупредили, что все посевы, которые будут произведены без соответствующего договора, не будут обеспечиваться водой. В этой связи мы считаем, что данные посевы были осуществлены вне плана, и, соответственно, обязательств и каких-либо гарантий по обеспечению водой нет", – заявил он.

Представители СМИ уточнили, означает ли это, что указанные хозяйства не будут обеспечены поливной водой, а их урожай может быть утрачен.

"Этот вопрос сейчас находится на рассмотрении Министерства водных ресурсов. Мы с ними находимся в тесном контакте. Но опять же есть государственная политика, направленная на регулирование данных проблем. Кроме того, сейчас ведется большая борьба с так называемым черным рынком воды, когда незаконная подача воды, не урегулированная договорами, приводила к очень серьезным последствиям, в том числе и для самих сельхозтоваропроизводителей", – дополнил Азат Султанов.

Также представители СМИ поинтересовались, сколько фермеров пострадали в результате сложившейся ситуации. Азат Султанов ответил, что речь идет примерно о 35 аграриях, а общая площадь затронутых посевов составляет около 600 гектаров в Туркестанской области.

24 декабря 2025 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов опроверг информацию, что ожидается дефицит риса в Кызылординской области, как и в целом по стране.