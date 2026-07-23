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Общество

Дожди с грозами надвигаются на Астану, Алматы и Шымкент, но жара достигнет отметки +38°С – прогноз

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 14:14 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 24, 25 и 26 июля 2026 года. Из него следует, что на Астану, Алматы и Шымкент обрушатся дожди с грозами, но жара местами достигнет отметки +38°С, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 24 июля: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
  • 25 июля: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +27+29°С.
  • 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +30+32°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 июля: переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +29+31°С.
  • 25 июля: переменная облачность, днем дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +30+32°С.
  • 26 июля: переменная облачность, временами дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +29+31°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 24 июля: переменная облачность, кратковременный дожди, грозы, шквал. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +33+35°С.
  • 25 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С.
  • 26 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +36+38°С.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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