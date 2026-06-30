В Казахстане узаконили использование аэротакси и беспилотной авиации

В Казахстане создана законодательная основа для развития аэротакси и беспилотной авиации. Об этом сегодня, 30 июня 2026 года, заявили в Министерстве транспорта (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 24 июня глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

"Принятые поправки вносятся в Закон РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". Данный шаг официально формирует современную нормативную базу для развития инновационной авиации и интеграции передовых технологий в национальную авиационную систему. Этим решением Казахстан юридически закрепил правила для рынка городской воздушной мобильности – Urban Air Mobility (UAM) и вошел в число стран с развитой регуляторной базой eVTOL (электрическое воздушное судно с возможностью вертикального взлета и посадки) наряду с США (FAA), Евросоюзом (EASA), Южной Кореей и Китаем", – заявили в пресс-службе МТ РК во вторник.

Отмечается, что внесены 7 ключевых поправок:

введено понятие "передовой воздушной мобильности" (Advanced Air Mobility), определены ее виды – городская и региональная воздушная мобильность;

создана правовая основа для эксплуатации электрических воздушных судов с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL) и иных воздушных судов, допущенных к передовой воздушной мобильности;

закреплен правовой статус вертипортов как инфраструктуры передовой воздушной мобильности и определены особенности их функционирования;

введены новые механизмы сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, эксплуатантов городской воздушной мобильности, гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем;

создан правовой статус системы обслуживания беспилотного воздушного движения (UTM), предусматривающей цифровое управление полетами беспилотных авиационных систем, обмен информацией, идентификацию, маршрутизацию и координацию использования воздушного пространства;

установлены требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре, обеспечивающей обслуживание беспилотного воздушного движения;

усовершенствовано государственное регулирование гражданских беспилотных авиационных систем, включая вопросы регистрации, эксплуатации, сертификации и организации полетов.

"Принятые законодательные изменения переводят инновационные авиационные технологии из экспериментальной плоскости в полноценную правовую среду, обеспечивая прозрачные условия для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и развития высокотехнологичного бизнеса". Пресс-служба МТ РК

19 мая 2026 года первое в Казахстане аэротакси показали в действии.

Материал по теме Когда могут запустить аэротакси в Алатау

О том, сколько будет стоить поездка на аэротакси в Казахстане, можете узнать здесь.