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Право

В Казахстане узаконили использование аэротакси и беспилотной авиации

аэротакси, беспилотная авиация, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 16:42 Фото: Telegram/kolikpress
В Казахстане создана законодательная основа для развития аэротакси и беспилотной авиации. Об этом сегодня, 30 июня 2026 года, заявили в Министерстве транспорта (МП) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 24 июня глава государства подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте".

"Принятые поправки вносятся в Закон РК "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации". Данный шаг официально формирует современную нормативную базу для развития инновационной авиации и интеграции передовых технологий в национальную авиационную систему. Этим решением Казахстан юридически закрепил правила для рынка городской воздушной мобильности – Urban Air Mobility (UAM) и вошел в число стран с развитой регуляторной базой eVTOL (электрическое воздушное судно с возможностью вертикального взлета и посадки) наряду с США (FAA), Евросоюзом (EASA), Южной Кореей и Китаем", – заявили в пресс-службе МТ РК во вторник.

Отмечается, что внесены 7 ключевых поправок:

  • введено понятие "передовой воздушной мобильности" (Advanced Air Mobility), определены ее виды – городская и региональная воздушная мобильность;
  • создана правовая основа для эксплуатации электрических воздушных судов с возможностью вертикального взлета и посадки (eVTOL) и иных воздушных судов, допущенных к передовой воздушной мобильности;
  • закреплен правовой статус вертипортов как инфраструктуры передовой воздушной мобильности и определены особенности их функционирования;
  • введены новые механизмы сертификации разработчиков и изготовителей авиационной техники, эксплуатантов городской воздушной мобильности, гражданских дистанционно пилотируемых авиационных систем;
  • создан правовой статус системы обслуживания беспилотного воздушного движения (UTM), предусматривающей цифровое управление полетами беспилотных авиационных систем, обмен информацией, идентификацию, маршрутизацию и координацию использования воздушного пространства;
  • установлены требования к кибербезопасности и цифровой инфраструктуре, обеспечивающей обслуживание беспилотного воздушного движения;
  • усовершенствовано государственное регулирование гражданских беспилотных авиационных систем, включая вопросы регистрации, эксплуатации, сертификации и организации полетов.
"Принятые законодательные изменения переводят инновационные авиационные технологии из экспериментальной плоскости в полноценную правовую среду, обеспечивая прозрачные условия для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и развития высокотехнологичного бизнеса".Пресс-служба МТ РК

19 мая 2026 года первое в Казахстане аэротакси показали в действии.

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О том, сколько будет стоить поездка на аэротакси в Казахстане, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
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