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Общество

Земли на 229 млн тенге вернули государству в области Жетысу

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 11:43 Фото: freepik
В ходе надзорной деятельности прокуратурой Коксуского района государству вернули 200 гектаров плодородных земель. Кадастровая стоимость участков, которые длительное время простаивали без освоения, превышает 229 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Районные прокуроры выявили еще более 7 тыс. гектаров простаивающих земель сельскохозяйственного назначения. Для их принудительного изъятия и возврата в государственный земельный фонд прокуратура уже внесла акт.

Все возвращенные участки распределят на конкурсной основе. Это позволит местным жителям и добросовестным предпринимателям получить доступ к земельным ресурсам для развития животноводства, растениеводства и укрепления экономики Коксуского района.Пресс-служба прокуратуры области Жетысу

В прокуратуре заверили, что вопрос использования земельных ресурсов и обеспечения прозрачности их распределения находится на контроле.

Ранее стало известно, что прокуратура Алматы добилась возврата в государственную собственность здания железнодорожной больницы и двух земельных участков, расположенных в центре города. Общая стоимость возвращенного имущества превышает 2 млрд тенге.

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Айсулу Омарова
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