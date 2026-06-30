#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Полиция выступила с важным предупреждением для пользователей электросамокатов в Алматы

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:25 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 29 июня по 1 июля 2026 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Электросамокаты и электромопеды", сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в городском департаменте полиции (ДП), причина проведения ОПМ – новые правила для электросамокатов.

"Мероприятие организовано в преддверии вступления в силу с 1 июля изменений в законодательство, которыми определены права и обязанности пользователей электросамокатов, электромопедов, а также ответственность операторов кикшеринговых сервисов", – обратились к жителям и гостям Алматы.

Основная цель ОПМ – профилактика дорожно-транспортных происшествий, предупреждение нарушений ПДД и повышение уровня правовой культуры пользователей средств индивидуальной мобильности.

В рамках мероприятия сотрудники полиции:

  • усилили контроль за соблюдением ПДД,
  • проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с гражданами.

Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений, включая перевозку пассажиров, опасное маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил пересечения проезжей части, а также факты хаотичной парковки электросамокатов.

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что главная задача стражей порядка – профилактика.

"Мы стремимся сформировать у пользователей электросамокатов культуру безопасного поведения и обеспечить соблюдение новых требований законодательства. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что ответственность за безопасность является общей", – отметил он.

Также ДП Алматы призывает пользователей электросамокатов и электромопедов соблюдать требования ПДД, уважать права других участников дорожного движения и неукоснительно следовать новым нормам законодательства.

О том, какой штраф грозит водителям электросамокатов за проезд по тротуару, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
12:31, 19 апреля 2025
Полицейские обратились к водителям Алматы с важным предупреждением
Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
13:17, 15 сентября 2025
В Алматы десятки полицейских пересели на электросамокаты: названа причина
Алматы, ОПМ Нелегал, полиция проверит рынки, стройки и учебные заведения
17:56, 14 октября 2024
Полиция Алматы тщательно проверит рынки, стройки, учебные заведения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Нападающий Томас Джонс ушёл из &quot;Кайсара&quot; в чемпионат Чили
09:55, Сегодня
Нападающий Томас Джонс ушёл из "Кайсара" в чемпионат Чили
Подача и сила удара против обороны и вращения: превью матча Рыбакина – Буассон на &quot;Уимблдоне&quot;
09:44, Сегодня
Подача, атака и сила удара против обороны: превью матча Рыбакина – Буассон на "Уимблдоне"
Диас Калыбаев покидает &quot;Тараз&quot;
09:23, Сегодня
Казахстанский форвард Диас Калыбаев покидает "Тараз"
Прогноз матча Рыбакина - Буассон
08:39, Сегодня
Что пишут аналитики о шансах Елены Рыбакиной в матче с француженкой на старте "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: