Полиция выступила с важным предупреждением для пользователей электросамокатов в Алматы

В Алматы с 29 июня по 1 июля 2026 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Электросамокаты и электромопеды", сообщает Zakon.kz.

Как объяснили в городском департаменте полиции (ДП), причина проведения ОПМ – новые правила для электросамокатов.

"Мероприятие организовано в преддверии вступления в силу с 1 июля изменений в законодательство, которыми определены права и обязанности пользователей электросамокатов, электромопедов, а также ответственность операторов кикшеринговых сервисов", – обратились к жителям и гостям Алматы.

Основная цель ОПМ – профилактика дорожно-транспортных происшествий, предупреждение нарушений ПДД и повышение уровня правовой культуры пользователей средств индивидуальной мобильности.

В рамках мероприятия сотрудники полиции:

усилили контроль за соблюдением ПДД,

проводят профилактические рейды и разъяснительную работу с гражданами.

Особое внимание уделяется выявлению грубых нарушений, включая перевозку пассажиров, опасное маневрирование, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил пересечения проезжей части, а также факты хаотичной парковки электросамокатов.

Начальник Управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев подчеркнул, что главная задача стражей порядка – профилактика.

"Мы стремимся сформировать у пользователей электросамокатов культуру безопасного поведения и обеспечить соблюдение новых требований законодательства. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что ответственность за безопасность является общей", – отметил он.

Также ДП Алматы призывает пользователей электросамокатов и электромопедов соблюдать требования ПДД, уважать права других участников дорожного движения и неукоснительно следовать новым нормам законодательства.

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