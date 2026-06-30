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Общество

Выяснилось, почему блогера Justice Adilet доставили в полицию в Астане

блогер Адилет Каликеев, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 10:10 Фото: Instagram/justiceadilet
В Астане блогера Justice Adilet (настоящее имя – Адилет Каликеев) доставили в полицию после видео в полицейской форме, сообщает Zakon.kz.

О пресечении факта незаконного ношения полицейской формы накануне, 29 июня 2026 года, рассказали в столичном департаменте полиции (ДП):

"Сотрудниками полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, в которой мужчина, используя форменную одежду полиции, разместил ряд видеороликов, дискредитирующих действия сотрудников полиции. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 30-летний нарушитель".

По данному факту, как уточнили стражи порядка, блогер привлечен к административной ответственности за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия специального обмундирования, а также за размещение и распространение противоправного контента.

"Материалы дела направлены в суд для принятия соответствующего решения".Пресс-служба ДП Астаны

Вместе с тем столичная полиция предупреждает граждан:

"Любые попытки незаконного использования форменной одежды, символики правоохранительных органов, а также распространения материалов, направленных на дискредитацию сотрудников полиции и введение граждан в заблуждение, будут незамедлительно выявляться и получать принципиальную правовую оценку".

Ранее сообщалось, что в Алматы арестовали автора провокационного видео. Подробнее об этом – по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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