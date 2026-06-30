"Аким сейчас приедет!": автора провокационного видео арестовали в Алматы

36-летний житель Алматы решил привлечь внимание аудитории, но переборщил со сценарием. Теперь творческий алматинец изолирован от общества на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Чтобы ролик был более цепляющим, в кадре мужчина заявил, что для проверки строительных работ в городе на место приедет аким. При этом он демонстративно использовал нецензурную брань.

Видео в социальных сетях быстро привлекло внимание не только пользователей, но и сотрудников полиции.

"Мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим. За совершение мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности". Пресс-служба ДП Алматы

В итоге решением суда нарушитель арестован на 15 суток.

Стражи порядка в очередной раз рекомендуют гражданам не переходить границы дозволенного.

"Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью". Пресс-служба ДП Алматы

27 июня стало известно, что за угрозу распространить интимные видео был задержан казахстанец.