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События

"Аким сейчас приедет!": автора провокационного видео арестовали в Алматы

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 09:49 Фото: pexels
36-летний житель Алматы решил привлечь внимание аудитории, но переборщил со сценарием. Теперь творческий алматинец изолирован от общества на 15 суток, сообщает Zakon.kz.

Чтобы ролик был более цепляющим, в кадре мужчина заявил, что для проверки строительных работ в городе на место приедет аким. При этом он демонстративно использовал нецензурную брань.

Видео в социальных сетях быстро привлекло внимание не только пользователей, но и сотрудников полиции.

"Мужчина грубо нарушил общественный порядок и проявил явное неуважение к окружающим. За совершение мелкого хулиганства он привлечен к административной ответственности".Пресс-служба ДП Алматы

В итоге решением суда нарушитель арестован на 15 суток.

Стражи порядка в очередной раз рекомендуют гражданам не переходить границы дозволенного.

"Стремление к популярности в интернете не может служить оправданием противоправного поведения. Любые действия, нарушающие общественный порядок, получают правовую оценку, а желание собрать лайки и просмотры может обернуться вполне реальной ответственностью".Пресс-служба ДП Алматы

27 июня стало известно, что за угрозу распространить интимные видео был задержан казахстанец.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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