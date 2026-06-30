Президент поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане

Фото: Zakon.kz

Нам необходимо сосредоточиться на еще одном важнейшем элементе инфраструктурного каркаса страны – транспортно-логистической отрасли. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Этот сектор, как подчеркнул президент, "имеет стратегическое значение". "Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается. Учитывая весомый вклад железнодорожной сферы в грузоперевозки, большое внимание уделяется строительству и модернизации новых магистралей и вокзалов. В прошлом году было запущено движение на вторых путях участка Достык – Мойынты и обводной линии Алматы. В текущем году завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году будет введена магистраль Бахты – Аягоз. Мы также должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс. Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию. Столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны". Касым-Жомарт Токаев Глава государства отметил, что модернизация автомобильных пунктов пропуска должна быть завершена в следующем году. "В результате предпринимаемых усилий за последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн. Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта. Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок. Поэтому таких предпринимателей следует всемерно поддерживать". Касым-Жомарт Токаев По словам президента, в сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов. "С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки. Важным решением считаю создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства рассказал, когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС.

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