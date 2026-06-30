Увеличить показатель с 65% до 80% – президент поставил задачу по ускорению процесса газификации страны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента заявил, что переход к новой модели экономического развития требует всестороннего укрепления энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это несущая опора любого государства, и Казахстан не должен стать исключением из общего правила.

"Поэтому было принято решение о запуске беспрецедентного по своему масштабу Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов. Для реализации проекта только в текущем году запланировано выделить свыше одного триллиона тенге. Вместо неэффективного по затратам косметического "обновления фасадов" будет осуществлен переход к реальной реконструкции всех объектов и систем жизнеобеспечения". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он отметил, что углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет. Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел.

"Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации (почти 65 процентов) до 80 процентов. Наряду с традиционной энергетикой внимание правительства обращено и на "зеленую" энергетику, доля которой в энергобалансе достигла семи процентов. Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2029 году планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них – за счет возобновляемых источников". Касым-Жомарт Токаев

Вместе с тем, сказал Токаев, огромные запасы ископаемого топлива, включая уголь, – это наше естественное конкурентное преимущество, которым мы обязаны воспользоваться в полной мере.

"Поэтому в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации. В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске следует построить три новые ТЭЦ с применением технологии, соответствующей высоким экологическим стандартам. Эти станции нужно построить в обязательном порядке, там много разговоров и мало дела". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев рассказал, когда начнется строительство первой в Казахстане АЭС.