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Общество

От 50 до 100 процентов – президент рассказал о росте заработных плат учителей, медиков и социальных работников

выступление президента, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:50 Фото: akorda.kz
О развитии отечественная медицины рассказал на совместном заседании палат Парламента глава государства, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в целом по стране с 2019 года построено около 1300 медицинских объектов.

"Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны. Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, гарантирована базовая медицинская помощь. Кроме того, нашим соотечественникам доступны самые высокотехнологичные медицинские услуги – от нейрохирургии до репродуктивной медицины. Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача. Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также заявил, что за последние три года существенное увеличение окладов – от 50 до 100 процентов – получили более одного миллиона двухсот тысяч человек.

Также, президент отметил, что в рамках программы "Нацфонд – детям" за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов юных казахстанцев.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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