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Общество

Без регистрации – нельзя: важное обращение к владельцам электротранспорта в Алматы

электровелосипед, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:37 Фото: pixabay
В Алматы продолжается государственная регистрация двухколесного электротранспорта, технические характеристики которого предусматривают обязательную постановку на учет в соответствии с действующим законодательством, сообщает Zakon.kz.

30 июня 2026 года полицейские напомнили владельцам такого транспорта о необходимости вовремя пройти процедуру регистрации, позволяющую законно использовать транспортное средство.

"Если ваш двухколесный транспорт подлежит государственной регистрации, рекомендуем не откладывать оформление документов. Сегодня процедура занимает минимальное время, организована удобно и уже успешно пройдена многими владельцами. Государственная регистрация – это не только исполнение требований законодательства, но и гарантия законной эксплуатации транспортного средства, защита имущественных прав владельца и важный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения", – отметил начальник процессингового центра УАП ДП Алматы Нурсултан Акмурзаев.

В Департаменте полиции напомнили, что получить консультацию по государственной регистрации и оформить необходимые документы можно в специализированных центрах обслуживания населения (ЦОН).

Отметим, что в Алматы с 29 июня по 1 июля 2026 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) "Электросамокаты и электромопеды".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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