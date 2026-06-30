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Общество

Бюджетные деньги на личных счетах: аудит выявил многомиллионные бухгалтерские махинации в Атырауской области

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:40 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Миллионы тенге, которые должны были идти на развитие и образование детей, спорт и молодежные проекты, оказались в центре громких финансовых нарушений. В госучреждениях Атырауской области выявлены факты незаконного использования бюджетных средств.

О результатах проверок корреспонденту Zakon.kz сообщил заместитель руководителя Департамента внутреннего госаудита по Атырауской области Талгат Максутов.

"В ходе аудиторских мероприятий установлены факты нарушений при использовании бюджетных средств. Основными причинами стали ненадлежащий контроль со стороны руководства учреждений, а также отсутствие должной проверки операций по банковским счетам", – сообщил Талгат Максутов.

Так, в детском саду "Балауса" Кызылкогинского района выявлены финансовые нарушения на сумму 26 млн 366,8 тыс. тенге. По данным аудита, бывший бухгалтер в период с 2021 по 2023 год проводила необоснованные перечисления денежных средств под видом заработной платы, оздоровительных выплат и командировочных расходов. Часть средств перечислялась на личный счет бухгалтера, счета отдельных сотрудников, а также лиц, которые фактически не работали в учреждении.

Еще более крупные нарушения выявлены в детско-юношеской спортивной школе №2 Жылыойского района. Здесь сумма финансовых нарушений составила 55 млн 354,7 тыс. тенге. Как сообщил Максутов, в период с 2020 по 2024 год главный бухгалтер учреждения оформляла выплаты без подтверждающих документов и перечисляла средства на личный банковский счет.

"Выявлены факты незаконного перечисления денежных средств по выплатам заработной платы, отпускных, командировочных и оздоровительных пособий", – сообщил он.

В специализированной школе – лицее-интернате "Зияткер" аудит выявил нарушения на сумму 49 млн 664,2 тыс. тенге. По данным проверки, главный бухгалтер в 2023-2024 годах необоснованно перечислила на личную карточку 37 млн 651,9 тыс. тенге. Кроме того, более 12 млн тенге были выплачены лицам, которые фактически не работали в организации.

Также нарушения выявлены в Атырауском городском Молодежном ресурсном центре. Здесь сумма незаконных операций составила 15 млн 794,9 тыс. тенге. По данным аудита, средства перечислялись под видом различных выплат на личный счет главного бухгалтера. Отдельно был рассмотрен случай в Исатайском районном отделе внутренней политики и развития языков. Там выявлено незаконное использование 6 млн 970,5 тыс. тенге бюджетных средств.

По всем выявленным фактам приняты меры: возбуждены уголовные дела, судами вынесены решения о возмещении ущерба государству. Однако часть средств до сих пор не возвращена. По словам Максутова, основными причинами бухгалтерских махинаций стали ненадлежащий контроль со стороны руководства учреждений, а также отсутствие должной проверки операций по банковским счетам.

"Бюджетные средства должны использоваться строго по назначению. Руководители государственных учреждений несут ответственность не только за работу коллектива, но и за обеспечение финансовой дисциплины и контроль за расходованием средств", – отметил он.

Ранее Zakon.kz сообщал, как прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела проверку использования бюджетных средств в коммунальных учреждениях.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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