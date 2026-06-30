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События

Чиновников заподозрили в растрате 13,3 млн тенге из бюджета

Доллар, доллары, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:25 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела проверку использования бюджетных средств в коммунальных учреждениях "Аялы алақан" и "Қамқор", оказывающих специальные социальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В итоге в ходе анализа было установлено, что по договорам государственных закупок бюджетные средства перечислялись за фактически не поставленные товары и не оказанные услуги.

"В частности, должностные лица учреждения в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей оформляли документы о приемке товаров и услуг, которые фактически не поставлялись и не оказывались, что повлекло необоснованное перечисление бюджетных средств".Прокуратура Туркестанской области

После проведения судебно-бухгалтерской экспертизы стало понятно, что государству причинен материальный ущерб на сумму 13,3 млн тенге.

Теперь по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК иная информация разглашению не подлежит.

24 июня мы рассказывали о том, что переселенцы провернули махинации с жильем ради госвыплат в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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