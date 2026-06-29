"Земля в огне": опубликовано штормовое предупреждение на 30 июня

"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 30 июня 2026 года. Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях по всей стране – Астане, Алматы, Шымкенте и во всех семнадцати областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ночью на западе Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, в центре области дождь, гроза, шквал. Ночью на западе области порывы ветра 15-20 м/с, днем 15-20, в центре области 23 м/с. На юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. На западе, юге, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются дождь, гроза.

Ночью в Атырауской области ожидаются дождь, гроза, на востоке области временами сильный дождь, град, шквал, днем на севере, востоке области дождь, гроза, на юге области небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью ожидаются дождь, гроза. Порывы ветра 15-18 м/с.

В Павлодарской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере области град, шквал. На западе, севере, юге области порывы ветра 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, северо-западе, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ожидаются дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы ветра 15-20 м/с. На западе, севере, юге, в горных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, юге области порывы ветра 15-20 м/с, днем порывы ветра 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере, востоке области град, шквал. На западе, севере, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35+37°C. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидаются дождь, гроза, днем град. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на востоке, юге области град, шквал. На севере, юге, в центре области порывы ветра 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +35+38°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Временами порывы ветра 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара +35°C. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле-Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) ожидаются кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра 15-20, временами 25 м/с.

На севере, западе Алматинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, на юге, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. На севере области пыльная буря. На севере, юге, в горных районах области порывы ветра 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37°C. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Порывы ветра 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37°C. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на западе, севере, юге области сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Порывы ветра 15-20, днем на западе, юге области временами 25 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, днем град, шквал. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются дождь, гроза, на севере области сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, в центре области порывы ветра 17-22 м/с. В Актау ожидаются дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-18 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре Актюбинской области ожидаются дождь, гроза, на западе области временами сильный дождь, град, днем дождь, гроза, на юге, востоке, в центре области временами сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере области туман. Днем на юге, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром туман.

На западе, севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Утром и днем на западе, севере, в центре области порывы ветра 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане утром и днем ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем порывы ветра 15 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем на западе, севере области дождь, гроза. Днем на западе, севере, востоке области порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане днем ожидаются дождь, гроза, град. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, в центре, в горных районах области Жетысу ожидаются кратковременный дождь, гроза. На востоке, в горных районах области порывы ветра 15-20, временами 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара +35+37°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане утром и днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара +35+36°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. На юго-западе, северо-востоке, в горных районах области порывы ветра 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе временами ожидаются дождь, гроза.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем дождь, гроза, на западе, севере, юге области град, шквал. На западе, севере, юге области порывы ветра 15-20, днем временами 25 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидаются дождь, гроза. Днем порывы ветра 15-20 м/с.

Дополнительно синоптики предупредили о длительных опасных погодных явлениях, так:

С 29 июня по 5 июля в Акмолинской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 2 июля в Атырауской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 2 июля в Мангистауской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 5 июля в области Улытау сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 5 июля в Костанайской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 5 июля в Павлодарской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 2 июля в Западно-Казахстанской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 29 июня по 5 июля в Северо-Казахстанской области сохранится выпадение обильных дождей.

С 1 по 5 июля днем в области Абай сохраняется сильная жара +30+38 градусов. С прогнозом сильной жары сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

С 1 по 5 июля днем в Восточно-Казахстанской области сохраняется сильная жара +30+38°C градусов. С прогнозом сильной жары сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили, что во вторник Казахстан накроют грозы с градом и шквалистым ветром.