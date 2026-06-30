Коллапс на ул. Саина в Алматы: как власти отреагировали на недовольство водителей из-за новой выделенки

С момента запуска в Алматы на улице Саина выделенной полосы для общественного транспорта многие водители стали жаловаться на сильные пробки. Городские власти отреагировали на жалобы, сообщает Zakon.kz.

"Появилась полоса – сразу пробки, вообще все остановятся; эффекта нет; пробки только выросли..." – подобного рода комментарии можно встретить в соцсетях.

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О принятых мерах 30 июня 2026 года рассказали в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта Алматы. Там проанализировали обращения и жалобы в соцсетях и продлили пунктирную линию съезда с улицы и выезда на улицу Сайна с 20 до 40 метров. Эти меры приняли на пересечении с улицами Койчуманова, Жандосова, Жуманова, Кабдолова и другими.

"После запуска автобусной полосы на ул. Саина были проанализированы отзывы и предложения, опубликованные в социальных сетях. По итогам анализа увеличена протяженность пунктирных линий в местах съезда и выезда на другие улицы. Это позволит сделать маневры более удобными и понятными для водителей", – рассказали в управлении.

Там отметили, что после нанесения дополнительной дорожной разметки ситуация на улице Саина заметно улучшилась.

"Съемка с воздуха показывает, что автомобили свободно перестраиваются между дублером и основной проезжей частью, а также беспрепятственно выезжают из дворов и прилегающих улиц", – рассказали в управлении.

Там напомнили, что проект реализуется в пилотном режиме.

"Мы продолжаем анализировать дорожную ситуацию, при необходимости вносить корректировки и учитывать предложения жителей", – резюмировали в управлении.

С 20 июня в Алматы на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме начала функционировать выделенная полоса для общественного транспорта.