На одной из самых загруженных улиц Алматы появится "выделенка" для автобусов

В Алматы на улице Саина запускают выделенную полосу для общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

В управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города 18 июня 2026 года рассказали, что с 20 июня на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме начнет функционировать выделенная полоса для общественного транспорта.

"В рамках подготовки к запуску проекта дорожные службы уже приступили к нанесению специальной разметки желтого цвета и установке соответствующих дорожных знаков. Работы планируется завершить до 19 июня", – говорится в сообщении.

По данным управления, внедрение выделенной полосы направлено на повышение эффективности работы общественного транспорта, упорядочение дорожного движения и повышение безопасности на одном из наиболее загруженных транспортных коридоров города.

Фото: акимат Алматы

"Ожидается, что новая схема организации движения позволит обеспечить более стабильное и предсказуемое движение автобусов, сократить задержки в общем транспортном потоке и повысить регулярность работы маршрутов. Пилотный режим позволит оценить эффективность принятых мер и обеспечить поэтапную адаптацию участников дорожного движения к изменениям. Водителей просят внимательно следить за дорожными знаками и разметкой, а также учитывать изменения при планировании маршрутов", – отмечают в управлении.

Это не единственное нововведение в Алматы. Ранее стало известно, что некоторые магистральные улицы планируют сделать односторонними. Три улицы с мая 2026-го уже стали такими.