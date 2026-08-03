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События

В Алматы на улице Саина снизили скоростной режим

ограничение скорости на Саина в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:22 Фото: pixabay
В Алматы на значительном отрезке улицы Саина снизили скоростной режим до 60 км/ч, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 августа 2026 года рассказали в Управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта города. Там пояснили, что данная мера введена в рамках мероприятий по организации выделенной полосы для движения общественного транспорта.

"В целях повышения безопасности дорожного движения и с учетом особенностей транспортных развязок на пересечениях ул. Саина с пр. Райымбека и ул. Толе би, предусматривающих въезды и съезды с развязок, на указанном участке введено ограничение максимальной скорости движения до 60 км/ч", – говорится в сообщении.

Кроме того, выполнено перераспределение ширины существующих полос движения, что позволило организовать четыре полосы движения.

С 20 июня в Алматы на ул. Саина, на участке от пр. Рыскулова до ул. Мустафина, в пилотном режиме начала функционировать выделенная полоса для общественного транспорта. Водители через некоторое время стали жаловаться на усилившиеся там пробки. Власти проанализировали обращения и жалобы и приняли меры.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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