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События

Дело о "дешевых квартирах" раскрыли в Астане

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 15:57 Фото: pexels
51-летнего жителя Астаны задержали за хищение у людей крупных сумм денег, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 29 июня 2026 года рассказали, что подозреваемый входил в доверие к людям, обещая помочь купить жилье по цене ниже рыночной стоимости либо оформить квартиры через государственные программы. Собирал с них деньги и пропадал.

"В одном из эпизодов мошенничества он, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом содействия в приобретении жилья завладел суммой в размере 1 млн тенге. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, в отношении него проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ДП.

В рамках следствия установлено, что задержанный причастен еще к 30 аналогичным эпизодам.

Прокуроры ранее предупредили казахстанцев о мошеннических объявлениях об аренде жилья.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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