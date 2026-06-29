Дело о "дешевых квартирах" раскрыли в Астане

51-летнего жителя Астаны задержали за хищение у людей крупных сумм денег, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 29 июня 2026 года рассказали, что подозреваемый входил в доверие к людям, обещая помочь купить жилье по цене ниже рыночной стоимости либо оформить квартиры через государственные программы. Собирал с них деньги и пропадал.

"В одном из эпизодов мошенничества он, войдя в доверие к потерпевшему, под предлогом содействия в приобретении жилья завладел суммой в размере 1 млн тенге. В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, в отношении него проводится досудебное расследование", – говорится в сообщении ДП.

В рамках следствия установлено, что задержанный причастен еще к 30 аналогичным эпизодам.

Прокуроры ранее предупредили казахстанцев о мошеннических объявлениях об аренде жилья.