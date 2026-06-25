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События

Самокатам закрывают тротуары, а автошколы ждут проверки: что изменится в Казахстане

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 09:16 Фото: Zakon.kz
В Казахстане ужесточат контроль за учебными организациями по подготовке водителей и электросамокатам запретят ездить по тротуарам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) дали пояснению по закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте", который 24 июня 2026 года подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Так, по данным ведомства, изменения по вопросам дорожного движения направлены на повышение безопасности дорожного движения, формирование качественной системы подготовки водителей и усиление государственного контроля в данной сфере.

В этих целях уполномоченный орган в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (МВД) наделяется полномочиями по выдаче разрешений учебным организациям на осуществление деятельности по подготовке водителей и последующему контролю за их деятельностью.

Еще одно изменение вводит запрет на движение электрических самокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам, поскольку они представляют реальную угрозу безопасности пешеходов, особенно детей.

"В 2025 году по вине водителей электросамокатов в стране произошло 139 ДТП, в которых травмы получили 149 человек".Пресс-служба МВД РК

Поправками исключается из закона "О дорожном движении" запрет на стоянку с работающим двигателем в населенном пункте, расширяется применение камер автоматической фиксации, вводятся специальные государственные номерные знаки для электромобилей.

"Все изменения направлены на обеспечение безопасности на дорогах и улучшение условий для участников дорожного движения".Пресс-служба МВД РК

О том, какую дорогу перекроют в Алматы с 25 июня 2026 года, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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