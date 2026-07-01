В Казахстане откроется исследовательский ИИ-университет

Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на заседании правительства 1 июля 2026 года анонсировал запуск Казахстанского исследовательского ИИ-университета, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер подчеркнул, что глава государства определил цифровую трансформацию и искусственный интеллект одним из ключевых приоритетов развития Казахстана.

"За последние шесть месяцев мы ускоренными темпами сформировали регуляторную и институциональную основу для цифрового будущего Казахстана. Гражданами Казахстана принята новая Конституция. В ней закреплены цифровые права граждан, включая право на защиту персональных данных. На конституционном уровне закреплен особый статус Alatau City. Приняты Цифровой кодекс, Закон "Об искусственном интеллекте", Закон "О цифровых активах", Закон "О кибербезопасности", а также Закон по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", – озвучил Жаслан Мадиев.

Министр отметил, что выстраивается непрерывная траектория подготовки собственных специалистов.

"Например, TUMO – центр креативных технологий для детей 12-18 лет. Для взрослой аудитории работает Tomorrow School, ориентированная на подготовку практических AI-специалистов. Следующим этапом станет запуск 1 сентября текущего года Казахстанского исследовательского ИИ-университета – Qazaq AI Research University", – анонсировал Жаслан Мадиев.

Помимо этого он заявил, что связь остается базовым условием цифровой трансформации.

"К 2028 году высокоскоростным интернетом будет охвачено 92% сел. В 20 крупнейших городах развивается сеть 5G. Продолжается строительство гипермагистрали ВОЛС протяженностью более 4 тыс. км. 40 тыс. км республиканских и областных дорог будут обеспечены связью. Через спутниковый интернет обеспечивается полное покрытие территории страны", – продолжил Жаслан Мадиев.

30 июня 2026 года стало известно, что Казахстан стал учредителем Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту.