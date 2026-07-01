Акиматам поручено активизировать сотрудничество с крупными хозяйствами

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 1 июля 2026 года на заседании правительства озвучил ряд поручений в сфере строительства, агропромышленного комплекса и инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Премьер поручил Министерству промышленности и строительства обеспечить условия по наращиванию производственных мощностей отечественных товаропроизводителей через приоритетное осуществление закупок у них товаров, работ и услуг.

"Как подчеркнул глава государства, необходимо сохранить и нарастить объемы строительства. В этой связи поручаю Министерству промышленности и строительства совместно с акиматами регионов обеспечить ввод запланированных объемов жилья. На особом контроле должно быть своевременное подведение инженерной инфраструктуры и соблюдение качества строительных работ", – сказал Бектенов.

Он напомнил, что в текущем году ожидается запуск порядка 200 новых проектов в обрабатывающем секторе, в связи с чем необходимо обеспечить привлечение заявленного объема инвестиций и внедрение передовых технологий.

"Министерство промышленности совместно с Министерством национальной экономики и акиматами должны держать на контроле каждый проект. Главой государства отмечен устойчивый рост фармацевтической отрасли. Важно сохранить набранные темпы и обеспечить дальнейшее развитие этого важного направления. Министерству здравоохранения совместно с акиматами обеспечить своевременную реализацию крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение доли отечественных лекарственных средств и медицинских изделий", – отметил премьер.

Он также заверил, что правительство продолжит последовательное усиление мер государственной поддержки агропромышленного комплекса.

"В целях обеспечения круглогодичной занятости на селе поручаю акиматам активизировать взаимодействие с крупными хозяйствами. Особое внимание следует уделить развитию животноводства и контролировать целевое использование выделенных средств", – заключил Бектенов.

Ранее глава правительства поручил обеспечить жесткий контроль за снижением инфляции.