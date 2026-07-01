Когда казахстанцы смогут проверить себя в списках избирателей

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 1 июля 2026 года утвердила порядок организации работы со списками избирателей при подготовке к выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенным на 23 августа 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Азамат Айманакумов озвучил, что для организации и проведения выборов будут задействованы два типа избирательных участков.

"В частности, участки, созданные по месту жительства граждан, и участки в местах временного пребывания граждан. Всего количество избирательных участков по стране – 10 427, в том числе 9 708 – по месту регистрации граждан, 647 – в местах временного пребывания, количество участков в зарубежных странах – 82 в 64 странах. Количество членов избирательных комиссий составляет 71 266 человек, в том числе территориальных избирательных комиссий – 1 729, участковых избирательных комиссий – 69 537", – продолжил он.

По его словам, списки по участкам, образованным по месту жительства граждан, составляются соответствующими местными исполнительными органами, то есть акиматами, на основании регистрации граждан по месту постоянного жительства.

"В списки включаются граждане Республики Казахстан, обладающие активным избирательным правом. При этом основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории этого избирательного участка. Каждый избиратель вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в соответствующем местном исполнительном органе с момента объявления или назначения выборов, то есть с сегодняшнего дня. В случае если избирателю не позднее чем за 30 дней до выборов, то есть до 23 июля, стало известно о том, что он не будет иметь возможности прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту своей регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган, то есть в акимат, с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что при обращении гражданина в соответствии с настоящим пунктом местный исполнительный орган организует исключение гражданина из списка избирателей по месту регистрации и включение его в список избирателей того участка, на котором гражданин будет голосовать.

"Особо следует указать, что в соответствии с пунктом 5 статьи 24 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" ответственность за достоверность списков избирателей несут должностные лица местных исполнительных органов. Списки избирателей по каждому избирательному участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту за 20 дней, то есть 2 августа, до дня голосования. Это было уже озвучено при принятии календарного плана", – говорит Азамат Айманакумов.

Он сообщил, что с 7 августа избиратели смогут ознакомиться со своими данными в списках избирателей. На участках в местах временного пребывания граждан, включая зарубежные, списки избирателей станут доступны для ознакомления за пять дней до голосования.

"По состоянию на сегодняшний день в реестр избирателей включены 12 561 644 постоянно зарегистрированных по месту жительства граждан. (...) Для предоставления гражданам возможности проверить данные о себе в списках и узнать местонахождение участка для голосования местными исполнительными органами практикуется применение соответствующих онлайн-сервисов и интернет-ресурсов. Рекомендуется организовать их более активное использование. Дополнительно, для удобства граждан, хотелось бы обратить внимание местных исполнительных органов на необходимость создания колл-центров, владеющих актуальной информацией об адресах и контактных данных всех избирательных участков, созданных в регионе. Также будет проведена совместная работа с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития по информированию граждан о сервисах проверки включения в списки голосующих", – сказал он.

Он также напомнил, что избиратели, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации, смогут получить открепительное удостоверение. Оно будет выдаваться с 7 августа при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и письменного заявления, в том числе через представителя по доверенности. С его помощью можно проголосовать по месту временного пребывания. Выдача открепительных удостоверений завершится в 18:00 дня, предшествующего голосованию. При этом для голосования на другом участке в пределах одного населенного пункта такие удостоверения не выдаются.

Сегодня, 1 июля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай.