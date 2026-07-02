Штрафы на 118 млн тенге и 263 привлеченных руководителя: МВД проверило тысячи объектов по Казахстану
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане сотни руководителей привлечены к ответственности за нарушения требований антитеррористической защиты. Об этом 2 июля 2026 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, за 5 месяцев текущего года органами внутренних дел проверено 2665 объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе 2458 в плановом порядке и 207 внепланово.
"На 72% проверенных объектов антитеррористическая защищенность соответствовала установленным требованиям. Нарушения выявлены на 736 объектах, руководителям выданы предписания на их устранение. За неисполнение требований антитеррористической защиты к административной ответственности привлечены 263 руководителя. Сумма наложенных штрафов превысила 118 млн тенге".Пресс-служба МВД РК
Отмечается, что разъяснительной работой охвачены более 3,2 тыс. руководителей и собственников объектов, учебными мероприятиями – свыше 237 тыс. работников.
Также сообщается, что проведена ревизия 48 инструкций и внесены предложения по совершенствованию требований к охране объектов.
Ранее в МВД рассказали о работе с криминальными группировками.
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