Штрафы на 118 млн тенге и 263 привлеченных руководителя: МВД проверило тысячи объектов по Казахстану

В Казахстане сотни руководителей привлечены к ответственности за нарушения требований антитеррористической защиты. Об этом 2 июля 2026 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за 5 месяцев текущего года органами внутренних дел проверено 2665 объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе 2458 в плановом порядке и 207 внепланово.

"На 72% проверенных объектов антитеррористическая защищенность соответствовала установленным требованиям. Нарушения выявлены на 736 объектах, руководителям выданы предписания на их устранение. За неисполнение требований антитеррористической защиты к административной ответственности привлечены 263 руководителя. Сумма наложенных штрафов превысила 118 млн тенге". Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что разъяснительной работой охвачены более 3,2 тыс. руководителей и собственников объектов, учебными мероприятиями – свыше 237 тыс. работников.

Также сообщается, что проведена ревизия 48 инструкций и внесены предложения по совершенствованию требований к охране объектов.

Ранее в МВД рассказали о работе с криминальными группировками.