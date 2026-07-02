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Общество

Штрафы на 118 млн тенге и 263 привлеченных руководителя: МВД проверило тысячи объектов по Казахстану

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане сотни руководителей привлечены к ответственности за нарушения требований антитеррористической защиты. Об этом 2 июля 2026 года рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за 5 месяцев текущего года органами внутренних дел проверено 2665 объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе 2458 в плановом порядке и 207 внепланово.

"На 72% проверенных объектов антитеррористическая защищенность соответствовала установленным требованиям. Нарушения выявлены на 736 объектах, руководителям выданы предписания на их устранение. За неисполнение требований антитеррористической защиты к административной ответственности привлечены 263 руководителя. Сумма наложенных штрафов превысила 118 млн тенге".Пресс-служба МВД РК

Отмечается, что разъяснительной работой охвачены более 3,2 тыс. руководителей и собственников объектов, учебными мероприятиями – свыше 237 тыс. работников.

Также сообщается, что проведена ревизия 48 инструкций и внесены предложения по совершенствованию требований к охране объектов.

Ранее в МВД рассказали о работе с криминальными группировками.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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