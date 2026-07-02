Как в Атырауской области укрепляют нулевую терпимость к правонарушениям

В Атырауской области профилактику правонарушений сочетают с защитой прав граждан и помощью пострадавшим от бытового насилия, сообщает Zakon.kz.

Формирование правового государства невозможно без уважения к закону, высокой гражданской ответственности и нетерпимого отношения к любым проявлениям противоправного поведения. Именно на это направлена консолидирующая идеологема "Закон и порядок", реализуемая в Казахстане по поручению президента страны. Ее главная цель – укрепление общественной безопасности, повышение правовой культуры и формирование в обществе принципа неотвратимости ответственности за нарушение закона.

В Атырауской области работа по реализации принципа "Закон и порядок" ведется комплексно и охватывает широкий спектр направлений от профилактики преступности и семейно-бытового насилия до оказания социальной и психологической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Одним из важных направлений остается профилактика семейно-бытового насилия и защита прав женщин и детей. Как отметил заместитель начальника Управления общественной безопасности Департамента полиции Атырауской области Абзал Алипкалиев, правоохранительными органами принимаются системные меры по предупреждению и пресечению правонарушений.

"С начала 2026 года в Атырауской области зарегистрировано 726 преступлений, совершенных в отношении женщин, что на 8,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, рассмотрено 2 496 сообщений, связанных с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений. За нарушение покоя в семье к административной ответственности привлечены 2 456 человек. Основная задача органов внутренних дел – обеспечение неотвратимости наказания и проведение профилактической работы, направленной на предупреждение повторных правонарушений", – сообщил Абзал Алипкалиев.

В рамках межведомственного взаимодействия в регионе работают мобильные группы, выявляющие семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. С начала 2026 года года юридическую помощь получили 52 семьи, которые были направлены в центры поддержки семьи для получения комплексной социальной и психологической помощи.

По словам заместителя акима города Атырау Ердоса Абдисаттарова, важным инструментом защиты пострадавших является деятельность кризисных центров.

"Кризисный центр для женщин, пострадавших от бытового насилия, рассчитан на одновременное пребывание 20 женщин и 45 детей. Здесь оказывается комплексная поддержка: от предоставления временного жилья до правовой, психологической и социальной помощи. Наша задача – обеспечить безопасность граждан и помочь им вернуться к полноценной жизни", – сообщил он.

В настоящее время при городском отделе занятости и социальных программ функционируют Центр поддержки семьи и Центр оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия. Если в 2025 году услугами специализированного центра воспользовались 16 женщин и 46 детей, то только за первые шесть месяцев 2026 года помощь уже получили 21 женщина и 49 детей. Особое внимание уделяется профилактике повторных правонарушений и работе с лицами, склонными к агрессивному поведению.

Кроме того, по информации заместителя руководителя Управления здравоохранения Атырауской области Алии Жангалиевой, проводится системная психокоррекционная работа.

"В целях подготовки специалистов в 2025 году обучение прошли 23 медицинских психолога. Сегодня они работают во всех поликлиниках области, проводят психологические обследования и реализуют программы психокоррекции. В 2025 году в психологическую службу были направлены 172 гражданина, а за первые пять месяцев текущего года – 105 человек. С каждым проводится индивидуальная работа", – сообщила Алия Жангалиева.

Результаты профилактической деятельности отмечаются и в районах области. Так, по словам заместителя акима Макатского района Асель Каржауовой, за шесть месяцев 2026 года на канал "102" поступило 135 сообщений по вопросам семейно-бытовых отношений. По итогам рассмотрения материалов к административной ответственности привлечены 94 человека, выдано 65 охранных ордеров, в отношении девяти нарушителей приняты меры за несоблюдение установленных ограничений. Кроме того, зарегистрировано 13 уголовных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым проводятся досудебные расследования.

Реализация принципа "Закон и порядок" предполагает не только совершенствование механизмов правоприменения, но и формирование в обществе нулевой терпимости к любым нарушениям закона. Сегодня государственные органы, правоохранительные структуры, учреждения образования и институты гражданского общества объединяют усилия для укрепления правовой культуры и воспитания ответственности у граждан.

Формирование уважительного отношения к закону, нетерпимости к правонарушениям и активной гражданской позиции является важным условием построения справедливого и безопасного общества. Именно поэтому идеологема "Закон и порядок" остается одним из ключевых ориентиров государственной политики, направленной на укрепление общественного согласия, стабильности и безопасности граждан.

Отметим, в Казахстане с 16 июня 2024 года начал действовать Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".



Закон усилил ответственность за насилие в отношении женщин и детей и закрепил дополнительные меры по защите семьи и несовершеннолетних. В частности, криминализированы побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью, ужесточены наказания за причинение вреда средней тяжести и тяжкого вреда здоровью.

Документ также закрепил работу контакт-центра по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, а также центров поддержки семьи, оказывающих специальные социальные услуги пострадавшим от бытового насилия. Государственные органы обязаны взаимодействовать по таким обращениям и сообщать о принятых мерах.

Кроме того, введена ответственность за склонение к самоубийству и его пропаганду, сексуальные домогательства в отношении лиц младше 16 лет, травлю и кибербуллинг несовершеннолетних. Усилена ответственность за похищение и незаконное лишение свободы детей.

Организации образования теперь обязаны незамедлительно информировать правоохранительные органы о противоправных действиях, совершенных несовершеннолетними или в отношении них. Детей до 16 лет также запретили принудительно высаживать из общественного транспорта при отсутствии оплаты за проезд.