Астанчанам будут давать до 86 тысяч тенге: что для этого нужно сделать

Акимат Астаны утвердил Правила поощрения горожан, участвующих в профилактике правонарушений. Согласно им, неравнодушные астанчане смогут получить вознаграждение до 86 500 тенге за информацию о правонарушении, сообщает Zakon.kz.

В правилах фигурирует понятие "общественный помощник". Это "гражданин, участвующий в профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка путем добровольного оказания содействия субъектам профилактики правонарушений".

Общественных помощников будут поощрять следующими вариантами:

объявление благодарности; награждение грамотой; выплата денежного вознаграждения; направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам; направление представлений о поощрении в организации, предприятия; внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.

Кого будут поощрять

Чтобы получить вознаграждение, нужно направить в уполномоченный орган сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения. Такие общественные помощники могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы, взысканной с нарушителя.

При этом анонимные сообщения не являются основанием для поощрения денежным вознаграждением.

Для получения поощрения нужно обратиться в уполномоченный орган с заявлением.

"После подтверждения факта административного правонарушения, вступления постановления по делу в законную силу и полной уплаты штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, при наличии бюджетных средств, необходимых для выплаты поощрения, уполномоченный орган формирует представление и один раз в месяц направляет в комиссию представление со списком граждан, претендующих на поощрение по основанию", – говорится в правилах.

Вид поощрения, в том числе размер денежного вознаграждения, устанавливается комиссией с учетом личного вклада гражданина в профилактику правонарушений и обеспечение общественного порядка.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется в размере не более 20-кратного месячного расчетного показателя (МРП, 86 500 тенге в 2026 году).

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