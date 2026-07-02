Астанчанам будут давать до 86 тысяч тенге: что для этого нужно сделать
В правилах фигурирует понятие "общественный помощник". Это "гражданин, участвующий в профилактике правонарушений и обеспечении общественного порядка путем добровольного оказания содействия субъектам профилактики правонарушений".
Общественных помощников будут поощрять следующими вариантами:
- объявление благодарности;
- награждение грамотой;
- выплата денежного вознаграждения;
- направление на обучение по образовательным и повышающим квалификацию программам;
- направление представлений о поощрении в организации, предприятия;
- внесение предложений о награждении государственной наградой и почетным званием для лиц, внесших значительный вклад в профилактику правонарушений.
Кого будут поощрять
Чтобы получить вознаграждение, нужно направить в уполномоченный орган сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения. Такие общественные помощники могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы, взысканной с нарушителя.
При этом анонимные сообщения не являются основанием для поощрения денежным вознаграждением.
Для получения поощрения нужно обратиться в уполномоченный орган с заявлением.
"После подтверждения факта административного правонарушения, вступления постановления по делу в законную силу и полной уплаты штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, при наличии бюджетных средств, необходимых для выплаты поощрения, уполномоченный орган формирует представление и один раз в месяц направляет в комиссию представление со списком граждан, претендующих на поощрение по основанию", – говорится в правилах.
Вид поощрения, в том числе размер денежного вознаграждения, устанавливается комиссией с учетом личного вклада гражданина в профилактику правонарушений и обеспечение общественного порядка.
Выплата денежного вознаграждения осуществляется в размере не более 20-кратного месячного расчетного показателя (МРП, 86 500 тенге в 2026 году).
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