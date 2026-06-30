Первый в ЦА специализированный университет искусственного интеллекта начнет работу в этом учебном году

По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

При этом, как отметил президент, важно помнить: самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов – это выброшенные на улицу огромные финансовые средства.

"Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи. На базе Международного центра Alem.ai открылись две инновационные школы нового поколения. В этом учебном году начнет свою деятельность первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "цифровая трансформация – это абсолютно открытый и динамичный процесс, охватывающий всю вертикаль управления и даже широкие слои населения".

"Уже сейчас десятки тысяч государственных служащих – от руководителей высшего звена до сельских акимов – стали участниками профильных образовательных программ. Мы должны коренным образом перестроить саму логику и философию государственного управления, совершить решительный переход от традиционной бюрократии к высокоэффективной сервисной парадигме "Государство как платформа" (GovTech)". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, "наша конечная цель – построить прогрессивное цифровое государство, укорененное в глобальном технологическом ландшафте и способное аргументировано отстаивать и продвигать национальные интересы, безукоризненно служить своим гражданам".

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане.