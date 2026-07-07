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Общество

Довести уровень газификации до 80% к 2035 году обещают в Минэнерго

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 7 июля 2026 года на заседании правительства рассказал о темпах газификации Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что газификация осуществляется в рамках генеральной схемы до 2035 года.

"По состоянию на 1 января 2026 года уровень газификации страны достиг 64,2%, доступ к природному газу имеют 13,1 млн человек. В 2026 году продолжается развитие газотранспортной системы. Всего предусмотрена реализация 40 проектов, включая 7 переходящих и 33 новых. В целях газификации северных регионов 9 октября 2025 года между правительством Казахстана и ПАО "Газпром" подписан Меморандум о реализации проекта строительства магистрального газопровода Ишим – Астана", – сказал Аккенженов.

Ожидается, что реализация проекта позволит обеспечить надежное газоснабжение городов Астаны, Кокшетау и Петропавловска, а также диверсифицировать маршруты поставок природного газа в северные регионы страны.

"При условии своевременного финансирования проектов газификации, реализуемых МИО, а также успешной реализации проекта магистрального газопровода Ишим – Астана уровень газификации страны планируется увеличить с 64,2% до 80% к 2035 году. Транзит газа по итогам 2025 года составил 70,4 млрд м³, план на 2026 год – 73,3 млрд м³, фактический показатель за 5 месяцев 2026 года 30,3 млрд м³", – заключил министр.

Ранее президент поставил задачу по ускорению процесса газификации страны.

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Азамат Сыздыкбаев
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